Даша Квіткова встигає не лише виховувати сина, але й допомагати іншим дітям своєю благодійністю. Інфлюенсерка на початку грудня запровадила свій івент "Під подушкою", запрошеним гостем якого став Монатік.
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Завдяки івенту та різдвяній акції "Дарунки на здоров'я" фонду Tabletochki вдалося зібрати 5,5 мільйонів гривень на лікування діток.
Пам’ятайте, що разом – ми величезна сила, яка спроможна на неймовірні речі!,
– написала Даша Квіткова в дописі.
До цієї події блогерка ретельно готувалася, тож підібрала для себе стриманий, але дуже стильний вихід.
Образ Даші Квіткової
Інфлюенсерка одягнула білу блузу з V-подібним вирізом та костюм, який складався з жакета та штанів палаццо. Даша обрала жакет подовжений жакет базового крою з кишенями.
Її образ доповнив золотистий ланцюжок та сережки. Білявка розпустила волосся та посміхалася на камеру та тлі стенда зі своєю фотографією.
Варто відзначити, що образ як у Даші Квіткової буде актуальним для будь-якої події – дня народження, івенту, походу в офіс чи навіть для повсякденного виходу.
А ще сірий колір – це база, яка ніколи не виходить з моди. Сірий такий же актуальний, як білий, чорний чи коричневий колір.