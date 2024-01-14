Наталка Денисенка поїхала в зимові гори з сином, адже її чоловік на фронті. З перших днів війни актор Андрій Федінчік став на захист України, тож майже 2 роки служить в ЗСУ.

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Відпочивала Наталка в Яблуниці, поруч з селом знаходиться гірськолижний курорт Буковель. У серії світлин акторка показала неймовірний захід сонця в горах, купання в чані, карпатську їжу, засніжені ялинки, красиві краєвиди та свого сина. Зокрема, акторка продемонструвала свій ауфіт в білосніжних тонах.

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Знаменитість зробила світлину на балконі, тримаючи в руках чашку. Свій стильний образ вона доповнила червоною помадою на губах.

Образ Наталки Денисенко

Знаменитість одягнула трикотажні білі штани та доповнила образ светром від бренду Ami Paris. На сайті річ можна придбати за майже 10 тисяч гривень. Аутфіт Наталки доповнювала біленька шапка. Акторка показала на собі доволі красивий зимовий образ.

Що відомо про бренд Ami Paris

Впізнаваною деталлю бренду Ami Paris є червоне серце, яке присутнє на кожному елементі гардероба та літера "А". Продовження бренду Ami Paris називається "ami de coeur" і перекладається англійською як "AMI of hearts".

Бренд заснував у 2011 році дизайнер Александр Маттіуссі. Талановитий засновник бренду раніше мав досвід роботи у Dior, Givenchy та Marc Jacobs.