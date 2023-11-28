Вбрання від бренду Ami Paris (Амі Париж) складається з універсальних речей, які мають гармонійний вигляд в образах різних стильових спрямувань. Одяг цієї марки завжди створений в мінімалістичному дизайні та з високої якості.
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Основний асортимент складається з одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків та жінок. Головною деталлю бренду є впізнаване червоне серце та літера "А". Продовження бренду Ami Paris називається "ami de coeur" і перекладається англійською як "AMI of hearts". Це новий фірмовий "підпис", який прикрашає речі та робить їх впізнаваними.
Бренд заснував у 2011 році дизайнер Александр Маттіуссі. Талановитий засновник бренду раніше мав досвід роботи у Dior, Givenchy та Marc Jacobs. Молодий бренд отримав популярність завдяки розслабленим речам, які легко поєднати з базовими та трендовими елементами гардероба.
Втім речі бренду Ami Paris – не дешеві. До прикладу, футболка коштує від 7 тисяч гривень, шапки – 6 тисяч гривень, світшот – 13 тисяч, светр з альпаки обійдеться у 25 тисяч гривень, рюкзак коштує 17 тисяч гривень, а шкарпетки 2 тисячі гривень.
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest
Стильне вбрання від бренду Ami Paris / Фото Pinterest