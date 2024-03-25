В інстаграмі зараз знайдеться чимало акаунтів стильних та модних дівчат, чиї образи можна легко повторити, пише Fashion 24. Втім ми зібрали для вас лише 5 найпопулярніших сторінок, стилю дівчат яких просто неможливо не наслідувати, оскільки вони є справжніми гуру у модній індустрії.

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Ці дівчата вже переконали своїми виходами, що вміють поєднувати різні кольори вбрання, стилізувати між собою базові кольори, одягатися в класичні речі та створювати аутфіти на основі останніх тенденцій. Тому рекомендуємо вам переглянути добірку справжніх fashion-ікон, які надихнуть вас своїми образами, адже в них дійсно є чому повчитися.

Леоні Ганне

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вже давно захопила всіх стрітстайл-фотографів своєю невимовною красою, професійним позуванням, високим ростом та стрункою фігурою, а її білосніжна щира усмішка не залишить байдужими нікого.

За інстаграм-сторінкою моделі стежить майже 5 мільйонів прихильників. На своїй сторінці дівчина демонструє оригінальні образи та вчить грамотно поєднувати між собою вбрання.

Емілі Сіндлев

Скандинавська модниця Емілі Сіндлев здобула популярність завдяки своїм яскравим образам. Вона ідеально поєднує найсміливіші кольори й принти, які завжди виглядають в її аутфітах органічно.

Ельза Госк

Шведська модниця Ельза Госк обожнює моду та ледь чи не щодня демонструє свої нові образи. Білявка створює аутфіти, в яких можна відправитися на прогулянку чи на якусь святкову подію. Манекенниця добре слідкує за модою, тож постійно публікує образи з трендовими елементами гардероба.

Жюлі Феррері

Якщо ви маєте в гардеробі класичні речі, то радимо завітати на сторінку Жюлі Феррері для модного натхнення. Француженка прекрасно знає, що класичні поєднання ніколи не виходять з моди, тож радо створює образи, які складаються з лаконічних елементів гардероба. На своїх прикладах архітекторка показує, як можна стильно й модно виглядати в простих речах.

Алекс Рів’єр

Інфлюенсерка теж вважається однією з найстильніших дівчат Франції. У її образи влюбляться всі, хто люблять класичний стиль та вбрання у стриманих та приглушених тонах. Француженка славиться своїми мінімалістичними аутфітами без яскравих акцентів. За її інстаграм-сторінкою стежить понад мільйон користувачів.

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