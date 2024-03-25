В инстаграме сейчас найдется немало аккаунтов стильных и модных девушек, чьи образы можно легко повторить, пишет Fashion 24. Впрочем мы собрали для вас только 5 самых популярных страниц, стилю девушек которых просто невозможно не подражать, поскольку они являются настоящими гуру в модной индустрии.

Читайте также Стилист назвала топ-5 модных мастхэвов весны: эти вещи вам точно понравятся

Эти девушки уже убедили своими выходами, что умеют сочетать различные цвета одежды, стилизовать между собой базовые цвета, одеваться в классические вещи и создавать аутфиты на основе последних тенденций. Поэтому рекомендуем вам посмотреть подборку настоящих fashion-икон, которые вдохновят вас своими образами, ведь у них действительно есть чему поучиться.

Леони Ханне

Немецкая инфлюенсерка Леони Ханне уже давно захватила всех стритстайл-фотографов своей неописуемой красотой, профессиональным позированием, высоким ростом и стройной фигурой, а ее белоснежная искренняя улыбка не оставит равнодушными никого.

За инстаграм-страницей модели следит почти 5 миллионов поклонников. На своей странице девушка демонстрирует оригинальные образы и учит грамотно сочетать между собой наряды.

Эмили Синдлев

Скандинавская модница Эмили Синдлев получила популярность благодаря своим ярким образам. Она идеально сочетает самые смелые цвета и принты, которые всегда смотрятся в ее аутфитах органично.

Эльза Хоск

Шведская модница Эльза Хоск обожает моду и чуть ли не ежедневно демонстрирует свои новые образы. Блондинка создает аутфиты, в которых можно отправиться на прогулку или на какое-то праздничное событие. Манекенщица хорошо следит за модой, поэтому постоянно публикует образы с трендовыми элементами гардероба.

Жюли Феррери

Если вы имеете в гардеробе классические вещи, то советуем посетить страницу Жюли Феррери для модного вдохновения. Француженка прекрасно знает, что классические сочетания никогда не выходят из моды, поэтому радостно создает образы, которые состоят из лаконичных элементов гардероба. На своих примерах архитекторка показывает, как можно стильно и модно выглядеть в простых вещах.

Алекс Ривьер

Инфлюенсер тоже считается одной из самых стильных девушек Франции. В ее образы влюбятся все, кто любят классический стиль и наряды в сдержанных и приглушенных тонах. Француженка славится своими минималистичными аутфитами без ярких акцентов. За ее инстаграм-страницей следит более миллиона пользователей.

Последние образы знаменитостей