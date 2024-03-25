У кожному гардеробі мають бути не лише базові елементи гардероба, але й трендові позиції, які й роблять аутфіти актуальними. Окрім класичних речей, модний світ кожного сезону наповнюється трендовими речима, тож без них просто неможливо обійтися.

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Стилістка Анна Ленова назвала так звану капсулу на весну, яку треба мати в гардеробі, якщо ви хочете мати стильний вигляд.

Пояс-шнур

За словами Анни Ленової, це аксесуар допоможе підкреслити талію. Носіть такий кількашаровий пояс-шнур на сукні чи з жакетом. Також красиво будуть виглядати образи з сорочкою оверсайз білого кольору.

Кулон

Такий аксесуар здатен чудово доповнити образ та видовжити силует. Довершуйте таким кулоном класичну атласну сукню, лонгсліви, светри чи трендовий шкіряний топ з горловиною.

Балетки в сітку

Обирайте для себе цього сезону трендові балетки в сітку чи зі стразами. Такі балетки поєднуються майже зі всім одягом – від балеток до суконь.

Спідниця баллон

Ця річ виглядає дуже жіночно й вишукано. Носіть таку спідницю з жакетами, мінімалістичними майками чи корсетами.

Намисто з перлин

Такий аксесуар надасть шарму та витонченості будь-якому образу. Додавайте цю прикрасу до образів у стилі Old Money на основі шовкових блуз, штанів палаццо, шкіряних спідниць та жакетів оверсайз.

Також нещодавно Анна Ленова розповіла, які речі вона радить придбати в магазині Zara. Стилістка часто розповідає у своєму інстаграм-блозі про трендові позиції та модні новинки, тож перед відкриттям магазинів Zara в Україні, вирішила порадити трендові позиції.