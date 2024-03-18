Стилістка часто розповідає у своєму інстаграм-блозі про трендові позиції та модні новинки, тож перед відкриттям магазинів Zara в Україні, Анна Ленова вирішила порадити трендові позиції.

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Які речі радить купувати стилістка

У магазині стилістка знайшла білосніжну сорочку за 100% бавовни з цікавим та актуальним елементом декору – квітами. Також Анна Ленова радить придбати поло в благородному та трендовому бордовому відтінку.

А ще зверніть увагу на оригінальну спідницю з матованими паєтками у вигляді квітів. Вона виглядає доволі ефектно, тож її можна носити з сорочкою та шкіряною курткою, а також з лонгслівами чи базовою футболкою.

Цього року в тренді сірі джинси, тож стилістка радить обирати фасон на високій посадці зі 100% бавовни. Також варто придивитися до ніжної та вишуканої жіночної блузи.

Серед трендових позицій, які радить придбати стилістка – напівпрозорий лонгслів цікавої текстури, який можна носити з майкою, топом-бандо чи мінімалістичним бра.

Анна Ленова радить придивитися до сумки з натуральної замші в шоколадному відтінку. Цей колір у 2024 році є настільки ж актуальним, як чорний, бордовий чи сірий.

Відкриття магазину Zara в Україні

Іспанський бренд Zara відкриється в Україні вже на початку квітня. Відомо, що у Києві двері магазину відчиняться вже 3 квітня, у Львові – 11 квітня. Разом з магазином Zara запрацювати мають бренди Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, які входять в дистриб'юторську групу Inditex.