Анна Ленова постійно публікує у своєму інстаграм-профілі модні новинки та розповідає про трендові позиції. Стилістка демонструє приклади інфлюенсерок в певному вбранні та розповідає, що з чим добре стилізується.

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Також вона часом застерігає від невдалих покупок та ауфітів, тому цього разу розповіла, що не варто купувати в магазинах іспанського бренду Zara

Які речі не радить купувати стилістка

Анна Ленова зазначила, що точно не варто купувати для себе жакет з призібраними рукавами. Ця річ виглядає максимально старомодно. Модні дівчата вже давно знають, що жакети варто обирати з довгим рукавом, в мінімалістичному крої.

Відмовтеся від пальт неактуального крою з синтетичним складом. Такі пальта-халати, які зав’язуються поясом на талії та не мають жодного ґудзика – застаріла модель, яку вже ніхто не носить. Краще робіть ставку на структурований верхній одяг з цупкої тканини.

Сумочки крос-боді – це база, але якщо в них широкий пасок, то від таких моделей краще відмовитися. Стилістка каже, що при носці ця ручка з сумки буде виглядати, наче шматок бинта.

Жакет з вшитою зіпкою – максимально не функціональна річ, тому тут теж варто обходити таку річ, оскільки вона зараз зовсім неактуальна.

Стилістка застерегла прихильників від невдалих покупок, але пообіцяла, що опублікує речі, які варто купити в магазині, який вже невдовзі відкриється в Україні.

Zara відкривається в Україні

Іспанський бренд Zara відкриється в Україні вже на початку квітня. Відомо, що у Києві двері магазину відчиняться вже 3 квітня, у Львові – 11 квітня. Разом з магазином Zara запрацювати мають бренди Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, які входять в дистриб'юторську групу Inditex.