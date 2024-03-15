Анна Ленова постоянно публикует в своем инстаграм-профиле модные новинки и рассказывает о трендовых позициях. Стилист демонстрирует примеры инфлюенсерок в определенном наряде и рассказывает, что с чем хорошо стилизуется.

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Также она иногда предостерегает от неудачных покупок и ауфитов, поэтому на этот раз рассказала, что не стоит покупать в магазинах испанского бренда Zara

Какие вещи не советует покупать стилист

Анна Ленова отметила, что точно не стоит покупать для себя жакет с присобранными рукавами. Эта вещь выглядит максимально старомодно. Модные девушки уже давно знают, что жакеты стоит выбирать с длинным рукавом, в минималистичном крое.

Откажитесь от пальто неактуального кроя с синтетическим составом. Такие пальто-халаты, которые завязываются поясом на талии и не имеют ни одной пуговицы – устаревшая модель, которую уже никто не носит. Лучше делайте ставку на структурированную верхнюю одежду из плотной ткани.

Сумочки кросс-боди – это база, но если в них широкий ремень, то от таких моделей лучше отказаться. Стилистка говорит, что при носке эта ручка из сумки будет выглядеть, как кусок бинта.

Жакет с вшитой зипкой – максимально не функциональная вещь, поэтому здесь тоже стоит обходить такую вещь, поскольку она сейчас совсем неактуальна.

Стилистка предостерегла поклонников от неудачных покупок, но пообещала, что опубликует вещи, которые стоит купить в магазине, который уже вскоре откроется в Украине.

Zara открывается в Украине

Испанский бренд Zara откроется в Украине уже в начале апреля. Известно, что в Киеве двери магазина откроются уже 3 апреля, во Львове – 11 апреля. Вместе с магазином Zara заработать должны бренды Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, которые входят в дистрибьюторскую группу Inditex.