Разом з цим важливо визначити кольори, які вийшли з моди та лише будуть псувати ваш образ, пише Fashion 24. Їх небагато, але все ж таки варто врахувати, що варто подалі прибрати зі свого гардероба.

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Не лише антитрендове вбрання здешевлює вигляд, але й колір, тому радимо негайно позбутися від заборонених кольорів весни, які зроблять ваш look старомодний.

Неоновий

Всі відтінки неону очолюють перший пункт антитрендових кольорів. Щоб кислотний зелений чи жовтий не став у вашому образі повним розчаруванням – негайно позбавляйтеся від вбрання чи взуття, яке вже ніхто не носить.



Заборонені кольори весни 2024 / Фото Pexels

Бірюзовий

Цей відтінок носить ще одну назву – колір морської хвилі. Цей синьо-зеленуватий відтінок вже давно не з’являвся в колекціях брендів. Здебільшого, модні дизайнери роблять ставку на класичні та базові кольори, тому від такого яскравого кольору треба позбутися.



Заборонені кольори весни 2024 / Фото Pexels

Фіолетовий

Якщо лавандовий хоч трохи просочувався у наш гардероб минулі сезони, то фіолетовий точно не фігурував у списках трендових кольорів. Власникам кричущих штанних костюмів фіолетового кольору чи масивних сумок варто від них позбавлятися, оскільки колір точно не на часі.



Заборонені кольори весни 2024 / Фото Pexels

Фуксія

На будь-які вбрання цього кольору треба поставити табу. Якщо щось дуже хочете одягнути у схожому відтінку – обирайте рожевий, однак він теж вже не є №1 серед популярних кольорів. Вбрання у відтінку фуксії лише приверне до вас багато уваги, але не надасть жодних переваг.



Заборонені кольори весни 2024 / Фото Pexels

Якщо ви слідкуєте за модою і хочете знати, яке вбрання вже вважається неактуальним, то радимо відмовитися від джинсів з розрізами, взуття з хутром та денімової жилетки. Більше читайте у нашому матеріалі.