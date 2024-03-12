Цей одяг в базових кольорах є ідеальним втіленням естетики Old Money, пише Fashion 24. Якщо вам подобається цей стиль і ви хочете продовжувати створювати образи в притаманній естетиці «тихої розкоші», то без цього вбрання вам не обійтися.

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Фанати культового серіалу "Друзі" з 90-х років можуть згадати образи Рейчел Грін - найстильнішої екранної героїні тих часів.

Вона любила яскраве вбрання та ефектні принти, але попри це, не забувала про базове вбрання. Окрім чорних водолазок, Рейчел обожнювала носити топи з високою горловиною. Модниця мала у своїй колекції безліч кольорів та тканин та комбінувала їх з джинсами, штанами та спідницями.

У сучасному житті стилізації не змінилися, тож ці топи також пасують до будь-якого низу. Щоб додати своїм аутфітам елегантності, спробуйте замість базової майки чи футболки додати в’язаний топ з горловиною до костюма з жакетом і штанами чи жакетом та бермудами. Особливо красиво виглядатимуть монохромні поєднання.

Ця річ вже встигла привернути увагу багатьох модниць, тож дівчата активно запроваджують річ у свої гардероби. Беріть з них приклад, надихайтеся та створюйте цікаві образи з трендовим топом, який повернувся в моду з нульових.



Стильні топи з горловиною / Фото Pinterest



Стильні топи з горловиною / Фото Pinterest



Стильні топи з горловиною / Фото Pinterest



Стильні топи з горловиною / Фото Pinterest



Стильні топи з горловиною / Фото Pinterest

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