Эта одежда в базовых цветах является идеальным воплощением эстетики Old Money, пишет Fashion 24. Если вам нравится этот стиль и вы хотите продолжать создавать образы в присущей эстетике "тихой роскоши", то без этого наряда вам не обойтись.

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Фанаты культового сериала "Друзья" из 90-х годов могут вспомнить образы Рэйчел Грин - самой стильной экранной героини тех времен.

Она любила яркие наряды и эффектные принты, но несмотря на это, не забывала о базовом наряде. Кроме черных водолазок, Рейчел обожала носить топы с высокой горловиной. Модница имела в своей коллекции множество цветов и тканей и комбинировала их с джинсами, брюками и юбками.

В современной жизни стилизации не изменились, поэтому эти топы также подходят к любому низу. Чтобы добавить своим аутфитам элегантности, попробуйте вместо базовой майки или футболки добавить вязаный топ с горловиной к костюму с жакетом и брюками или жакетом и бермудами. Особенно красиво будут смотреться монохромные сочетания.

Эта вещь уже успела привлечь внимание многих модниц, поэтому девушки активно вводят вещь в свои гардеробы. Берите с них пример, вдохновляйтесь и создавайте интересные образы с трендовым топом, который вернулся в моду с нулевых.



Стильные топы с горловиной / Фото Pinterest



Стильные топы с горловиной / Фото Pinterest



Стильные топы с горловиной / Фото Pinterest



Стильные топы с горловиной / Фото Pinterest



Стильные топы с горловиной / Фото Pinterest

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