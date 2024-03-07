На подиуме для весенне-летнего сезона появилось несколько ключевых оттенков. Убедитесь на практике, что ети цвета способны безупречно освежить и обновить ваш образ.

Читайте также Самые популярные кожаные юбки весны: безупречные примеры с подиумов

Бледно-желтый

Оттенок сливочного масла мгновенно ворвался в список трендовых цветов весны 2024 года. Он хорошо сочетается с нейтральными оттенками, поэтому сможет заменить вам классическую базу. Выбирайте для себя любой наряд в этом цвете: от платья до свитера или брючного костюма.

Серый

Лучше всего стилизовать серый в этом сезоне вместе с еще одним серым, чтобы создать монохромный аутфит. Именно таким образом он будет выглядеть роскошно и безусловно очень стильно.

Небесно-голубой

Обратите внимание, что в моде в этом году не просто голубой цвет, а оттенок неба. Он уже успел проникнуть в гардеробы всех модниц, поэтому они советуют делать ставку на платья, костюмы и сумки.

Белый

С теплом всегда еще большую актуальность приобретает белый цвет, поэтому без колебаний выходите на прогулку в белых шелковых костюмах со штанами или юбками, одевайте атласные блузы в белых цветах, красивые рубашки размера оверсайз и дополняйте образы белой сумкой.

Оливковый

В этом сезоне в ваших гардеробах может оказаться немало нарядов оливкового оттенка, поскольку он уже активно просачивается в гардеробы модниц. Многие бренды даже представили тренчи в оливковом оттенке, избежав базового песочного. Добавляйте в гардероб платья, жакеты и стильные топы.

Если кроме трендовых цветов, вам хочется также создавать образы с актуальным нарядом, то советуем узнать, что именно будет популярным этой весной. Без каких вещей не обойтись в этом сезоне по словам украинского дизайнера Андре Тана – читайте в нашем материале.