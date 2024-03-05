В 2023 году на пике популярности были джинсовые и шелковые юбки, впрочем в новом сезоне на модную арену выходят кожаные юбки, которые занимают место во всех трендовых подборках на весеннюю пору.

Смотрите также 5 трендов с подиумов Милана, которые будут носить в будущем сезоне все: подборка современной одежды

Кожаные юбки являются универсальным и вневременным элементом гардероба, поскольку будут актуальными всегда. В этом году юбка из кожи станет незаменимой в вашем шкафу, поэтому советуем узнать с чем ее лучше всего сочетать.

Цвет

Черная кожаная юбка – это классика, но не стоит забывать о ярких оттенках, которые идеально вписываются в наш гардероб в теплое время года. Выбирайте для себя вишневую, оранжевую, голубую или белую юбку. Модели сочетали их верхом того же цвета, создавая безупречный монохром.



Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Детали

Обратите внимание на юбку с интересными деталями. Это может быть вышивка, бахрома, застежки или акцентные бутоны цветов, которые все еще остаются популярными в этом году.



Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Модель карандаш

Своими коллекциями дизайнеры доказали, что в гардеробе каждой девушки не только должна быть юбка прямого кроя, но обязательно кожаная модель. Такие фасоны идеально подойдут для офисных будней и особых событий, а кожаная юбка позволяет удлинить силуэт и подчеркнуть фигуру.



Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Короткая юбка

Не забывайте в теплое время о юбках длины мини. Они выглядят столь же эффектно, как удлиненные модели.



Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

С чем сочетать кожаные юбки

Стилизаций с юбками очень много. Для моделей с длиной мини выбирайте бомберы, косухи, жакеты или рубашки. Среди обуви – делайте ставку на лоферы или сапоги до колен.

Юбки длины миди хорошо сочетаются с короткими топами или полупрозрачными блузами. Не забывайте о сочетании кожи и денима, поскольку юбка очень хорошо сочетается с джинсовой курткой. А еще всегда будет уместной формула "кожа + кожа", поэтому стилизуйте total looks в любых цветах.