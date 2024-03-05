В 2023 году на пике популярности были джинсовые и шелковые юбки, впрочем в новом сезоне на модную арену выходят кожаные юбки, которые занимают место во всех трендовых подборках на весеннюю пору.

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Кожаные юбки являются универсальным и вневременным элементом гардероба, поскольку будут актуальными всегда. В этом году юбка из кожи станет незаменимой в вашем шкафу, поэтому советуем узнать с чем ее лучше всего сочетать.

Цвет

Черная кожаная юбка – это классика, но не стоит забывать о ярких оттенках, которые идеально вписываются в наш гардероб в теплое время года. Выбирайте для себя вишневую, оранжевую, голубую или белую юбку. Модели сочетали их верхом того же цвета, создавая безупречный монохром.

Трендовые юбки весной 2024 года
Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Детали

Обратите внимание на юбку с интересными деталями. Это может быть вышивка, бахрома, застежки или акцентные бутоны цветов, которые все еще остаются популярными в этом году.

Трендовые юбки весной 2024 года
Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Модель карандаш

Своими коллекциями дизайнеры доказали, что в гардеробе каждой девушки не только должна быть юбка прямого кроя, но обязательно кожаная модель. Такие фасоны идеально подойдут для офисных будней и особых событий, а кожаная юбка позволяет удлинить силуэт и подчеркнуть фигуру.

Трендовые юбки весной 2024
Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

Короткая юбка

Не забывайте в теплое время о юбках длины мини. Они выглядят столь же эффектно, как удлиненные модели.

Трендовые юбки весной 2024 года
Трендовые юбки весной 2024 / Фото Elle

С чем сочетать кожаные юбки

Стилизаций с юбками очень много. Для моделей с длиной мини выбирайте бомберы, косухи, жакеты или рубашки. Среди обуви – делайте ставку на лоферы или сапоги до колен.

Юбки длины миди хорошо сочетаются с короткими топами или полупрозрачными блузами. Не забывайте о сочетании кожи и денима, поскольку юбка очень хорошо сочетается с джинсовой курткой. А еще всегда будет уместной формула "кожа + кожа", поэтому стилизуйте total looks в любых цветах.