Для нового весняно-літнього сезону дизайнери радять вибирати не лише базові моделі синього чи блакитного деніму, але й обирати джинси з надвисокою талією чи перфорацією. Останнє оздоблення робить їх схожими на кутюрні витвори. Пропонуємо вам переглянути добірку найактуальніших джинсів цього сезону.

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Ультрависока талія

Минулого року в моду входили джинси з низькою посадкою, а вже цього року планують закріпитися джинси з абсолютно протилежним рішенням – надвисокою талією. Такі джинси мають доволі вишуканий вигляд та можуть поєднуватися з вкороченим трикотажем, жакетами чи сорочками.

актуальні джинси на весну 2024
Джинси з ультрависокою талією – тренд весни / Фото Vogue

1990-ті

На колекції нового сезону естетика 90-х мала великий вплив. Мінімалізм зустрічався всюди – від лаконічних суконь до простих базових джинсів прямого крою. Такі джинси впишуться в будь-який стиль, тому радо можете додавати їх до свого гардероба.

актуальні джинси на весну 2024
Джинси у стилі 1990-х – тренд весни / Фото Vogue

Мішкуваті джинси

Такий фасон джинсів теж буде дуже популярним цього сезону. Обирайте для себе моделі на розмір більші, щоб створити ефект невимушеності та розслабленості.

актуальні джинси на весну 2024
Мішкувані джинси – тренд весни / Фото Vogue

Випраний денім

Цього року звертайте увагу на джинси з м’яким градієнтним переходом від темно-синього до білого. Якщо ви хочете внести різноманіття у свій гардероб, то обирайте саме такі цікаві джинси.

актуальні джинси на весну 2024
Джинси з випраного деніму – тренд весни / Фото Vogue

Перфорація

Придбайте собі на весну щось трохи яскравіше й ефектніше, ніж повсякденні практичні моделі. Радимо придивитися до джинсів з перфорацією, які нагадують кутюрні моделі. Найкраще їх носити з мінімалістичним верхом – базовою футболкою чи сорочкою.

актуальні джинси на весну 2024
Джинси з перфорацією – тренд весни / Фото Vogue

Джинси зі стрілками

Стрілки ми звикли бачити на класичних штанах, втім цього сезону вони перемістилися на джинси. Завдяки цьому вони набули елегантнішого та красивішого вигляду.

актуальні джинси на весну 2024
Джинси зі стрілками – тренд весни / Фото Vogue

Радимо звернути увагу на светри, якими ви зможете доповнити будь-які фасони джинсів. У період міжсезоння часто зустрічається нестабільна погода, тож м’який трикотаж є необхідним. Які светри є наймоднішими – читайте в нашому матеріалі.