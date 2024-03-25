Для нового весняно-літнього сезону дизайнери радять вибирати не лише базові моделі синього чи блакитного деніму, але й обирати джинси з надвисокою талією чи перфорацією. Останнє оздоблення робить їх схожими на кутюрні витвори. Пропонуємо вам переглянути добірку найактуальніших джинсів цього сезону.

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Ультрависока талія

Минулого року в моду входили джинси з низькою посадкою, а вже цього року планують закріпитися джинси з абсолютно протилежним рішенням – надвисокою талією. Такі джинси мають доволі вишуканий вигляд та можуть поєднуватися з вкороченим трикотажем, жакетами чи сорочками.



Джинси з ультрависокою талією – тренд весни / Фото Vogue

1990-ті

На колекції нового сезону естетика 90-х мала великий вплив. Мінімалізм зустрічався всюди – від лаконічних суконь до простих базових джинсів прямого крою. Такі джинси впишуться в будь-який стиль, тому радо можете додавати їх до свого гардероба.



Джинси у стилі 1990-х – тренд весни / Фото Vogue

Мішкуваті джинси

Такий фасон джинсів теж буде дуже популярним цього сезону. Обирайте для себе моделі на розмір більші, щоб створити ефект невимушеності та розслабленості.



Мішкувані джинси – тренд весни / Фото Vogue

Випраний денім

Цього року звертайте увагу на джинси з м’яким градієнтним переходом від темно-синього до білого. Якщо ви хочете внести різноманіття у свій гардероб, то обирайте саме такі цікаві джинси.



Джинси з випраного деніму – тренд весни / Фото Vogue

Перфорація

Придбайте собі на весну щось трохи яскравіше й ефектніше, ніж повсякденні практичні моделі. Радимо придивитися до джинсів з перфорацією, які нагадують кутюрні моделі. Найкраще їх носити з мінімалістичним верхом – базовою футболкою чи сорочкою.



Джинси з перфорацією – тренд весни / Фото Vogue

Джинси зі стрілками

Стрілки ми звикли бачити на класичних штанах, втім цього сезону вони перемістилися на джинси. Завдяки цьому вони набули елегантнішого та красивішого вигляду.



Джинси зі стрілками – тренд весни / Фото Vogue

Радимо звернути увагу на светри, якими ви зможете доповнити будь-які фасони джинсів. У період міжсезоння часто зустрічається нестабільна погода, тож м’який трикотаж є необхідним. Які светри є наймоднішими – читайте в нашому матеріалі.