Модні експерти радять носити светри з атласними спідницями, розкльошеними джинсми чи штанами вільного крою. Светри добре стилізуються з денімом чи спідницями. Радимо вам надихнутися добіркою стильних светрів, які є актуальними цієї весни.

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Светр у горошок

Звертайте увагу на светр з горошковим візерунком в різних відтінках. Особливо популярною є вінтажна естетика. Кавовий светр з горошками має у своєму гардеробі Кендалл Дженнер.



Обирайте на міжсезоння светр в горошок / Фото Vogue

Сірий светр

Сірий колір є гарним вибором на весняний сезон. Окрім того, в модних колах сірий називають новим чорним. Носіть з чорними штанами палаццо чи сірими джинсами.



Обирайте на міжсезоння сірий светр / Фото Vogue

Светр з візерунком аргайл

Ретроестетика цього року знову увійшла в моду, тож придивляйтеся цього сезону до светрів з візерунком аргайл. Ви можете створити ефектний образ, поєднавши светр зі шкіряною чи атласною спідницею міді.



Обирайте на міжсезоння светр з візерунком аргайл / Фото Vogue

Светр з V-образним вирізом

Такий фасон светру не сходить з модних радарів впродовж багатьох років. Можете обирати для себе яскраві чи базові колори, міксуючи з синіми джинсами.



Обирайте на міжсезоння светр з V-подібним вирізом / Фото Vogue

Білий светр

Класичний білий светр завжди був у моді, тож дозволить вам створити безліч цікавих образів. Він універсальний, тож ви можете скласти чимало красивих образів.



Обирайте на міжсезоння білий светр / Фото Vogue

Щоб підібрати до светрів найактуальніші штани та джинси, радимо переглянути наш матеріал, в якому модні експерти розповіли про популярні фасони сезону.