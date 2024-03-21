Модні експерти радять носити светри з атласними спідницями, розкльошеними джинсми чи штанами вільного крою. Светри добре стилізуються з денімом чи спідницями. Радимо вам надихнутися добіркою стильних светрів, які є актуальними цієї весни.
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Светр у горошок
Звертайте увагу на светр з горошковим візерунком в різних відтінках. Особливо популярною є вінтажна естетика. Кавовий светр з горошками має у своєму гардеробі Кендалл Дженнер.
Обирайте на міжсезоння светр в горошок / Фото Vogue
Сірий светр
Сірий колір є гарним вибором на весняний сезон. Окрім того, в модних колах сірий називають новим чорним. Носіть з чорними штанами палаццо чи сірими джинсами.
Обирайте на міжсезоння сірий светр / Фото Vogue
Светр з візерунком аргайл
Ретроестетика цього року знову увійшла в моду, тож придивляйтеся цього сезону до светрів з візерунком аргайл. Ви можете створити ефектний образ, поєднавши светр зі шкіряною чи атласною спідницею міді.
Обирайте на міжсезоння светр з візерунком аргайл / Фото Vogue
Светр з V-образним вирізом
Такий фасон светру не сходить з модних радарів впродовж багатьох років. Можете обирати для себе яскраві чи базові колори, міксуючи з синіми джинсами.
Обирайте на міжсезоння светр з V-подібним вирізом / Фото Vogue
Білий светр
Класичний білий светр завжди був у моді, тож дозволить вам створити безліч цікавих образів. Він універсальний, тож ви можете скласти чимало красивих образів.
Обирайте на міжсезоння білий светр / Фото Vogue
Щоб підібрати до светрів найактуальніші штани та джинси, радимо переглянути наш матеріал, в якому модні експерти розповіли про популярні фасони сезону.