Вічна класика, нейтральні відтінки, будуть тісно співіснувати зі штанами в леопардовий принт, моделями карго та джинсами у вінтажному стилі.

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Штани вільного крою

Класичні штани вже багато років очолюють модні списки. У 2024 році вони все ще залишаються на піку, а вільний крій є найбажанішим. Цей фасон буде універсально поєднуватися з багатьма предметами гардероба.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть штани вільного крою / Фото Vogue

Леопардові штани

Це одні з найбажаніших штанів сезону. Мода на леопардовий принт на штанах прийшла від португалок, які захопили всю мережу своїм еклектичним стилем.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть леопардові штани / Фото Vogue

Прямі джинси

Цього сезону особливої уваги заслуговують прямі джинси. Вони належать до естетики 90-х років, яка буде дуже популярною у 2024 році.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть прямі джинси / Фото Vogue

Золоті та срібні штани

Металізовані штани вже кілька сезонів з’являються у списках трендів. Цього року в моду ще увійдуть штани у відтінку рідкого золота. Не бійтеся їх стилізувати, оскільки вони дуже вдало поєднуються з базовими речима.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть металізовані штани / Фото Vogue

Широкі джинси

Цей фасон джинсів мають широкий та розкльошений силует, який ніби візуально робить "ефект плаского живота". Такі джинси гарно підкреслюють талію, звужують стегна та подовжують ноги.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть широкі джинси / Фото Vogue

Штани карго

Такі штани вже кілька сезонів поспіль продовжують бути найбажанішим елементом гардероба, тому обов’язково додайте їх у свій список покупок.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть штани карго / Фото Vogue

Сірі джинси

Вони настільки ж універсальні, як класичні сині та будуть особливо актуальними у 2024 році.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть сірі джинси / Фото Vogue

Капрі

Цього року неочікувано в моду повернулися капрі. Їх вже по-трохи починають носити закордонні інфлюенсери та демонструють на собі образи в стилі нульових.

трендові штани на 2024 рік
У 2024 році в моді будуть капрі / Фото Vogue

Щоб стильно поєднати штани з різноманітним взуттям, радимо звернути увагу на 50 найпопулярніших видів кросівок, чобіт, балеток чи лоферів від української стилістки Яни Платонової.