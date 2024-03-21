Вечная классика, нейтральные оттенки, будут тесно сосуществовать с брюками в леопардовый принт, моделями карго и джинсами в винтажном стиле.

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Брюки свободного кроя

Классические брюки уже много лет возглавляют модные списки. В 2024 году они все еще остаются на пике, а свободный крой является самым желанным. Этот фасон будет универсально сочетаться со многими предметами гардероба.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут брюки свободного кроя / Фото Vogue

Леопардовые брюки

Это одни из самых желанных брюк сезона. Мода на леопардовый принт на брюках пришла от португалок, которые захватили всю сеть своим эклектичным стилем.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут леопардовые брюки / Фото Vogue

Прямые джинсы

В этом сезоне особого внимания заслуживают прямые джинсы. Они относятся к эстетике 90-х годов, которая будет очень популярной в 2024 году.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут прямые джинсы / Фото Vogue

Золотые и серебряные брюки

Металлизированные брюки уже несколько сезонов появляются в списках трендов. В этом году в моду еще войдут брюки в оттенке жидкого золота. Не бойтесь их стилизовать, поскольку они очень удачно сочетаются с базовыми вещами.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут металлизированные брюки / Фото Vogue

Широкие джинсы

Этот фасон джинсов имеют широкий и расклешенный силуэт, который будто визуально делает "эффект плоского живота". Такие джинсы хорошо подчеркивают талию, сужают бедра и удлиняют ноги.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут широкие джинсы / Фото Vogue

Брюки карго

Такие брюки уже несколько сезонов подряд продолжают быть самым желанным элементом гардероба, поэтому обязательно добавьте их в свой список покупок.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут брюки карго / Фото Vogue

Серые джинсы

Они столь же универсальны, как классические синие и будут особенно актуальными в 2024 году.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут серые джинсы / Фото Vogue

Капри

В этом году неожиданно в моду вернулись капри. Их уже понемногу начинают носить зарубежные инфлюенсеры и демонстрируют на себе образы в стиле нулевых.

трендовые брюки на 2024 год
В 2024 году в моде будут капри / Фото Vogue

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