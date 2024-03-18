Украинский стилист Яна Платонова собрала полный список ведущих тенденций, которые дадут вам четкое понимание того, какая же обувь будет трендовой в течение всего сезона.

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Обновление гардероба невозможно представить без актуальной обуви. Дизайнеры предложили немало интересных вариантов, а стилист собрала аж 50 позиций, чтобы каждый смог выбрать для себя лучшую пару на весну или лето. В подборке Яна Платонова выделила обувь от украинских и иностранных брендов.

Обувь с квадратным носком

Квадратный носок до сих пор остается в моде, поэтому стилист определила актуальные черные, коричневые и вишневые цвета. Выбирайте обувь из кожи или делайте ставку на замшу.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Балетки

Изящные балетки с минималистичными бантиками продолжают оставаться популярными. Изящная обувь с круглым или квадратным носком – это любимая пара балеток модниц, поэтому обязательно добавьте их в свой гардероб.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Мэри Джейн

Поклонницам обуви с тонким ремешком стоит обратить внимание не только на миниатюрные балетки, но и на обувь на каблуках. Бренды продолжают презентовать красивую обувь, которая уже более года не сходит с модных радаров.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Лоферы

А вот лоферы, как всегда, дополняют списки модной обуви сезона весна-лето 2024. Они прекрасно сочетаются с классическими брюками, юбками и гольфами или с простыми и сдержанными джинсами и жакетами.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Кроссовки

В этом сезоне в моде кроссовки в стиле Adidas Samba, а это значит, что вам надо обращать внимание на модели с цветными полосками. Не бойтесь об ограничении образов. Они одинаково подойдут к аутфитам на основе платья или брючного костюма.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Клоги

Клоги или сабо – это обувь с открытой пяткой. Они снова возвращаются в моду после нескольких сезонов модного затишья.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Недавно стилист Яна Платонова развенчивала мифы и рассказывала, какие же предубеждения есть вокруг контекста стиля. Стилист выделила несколько позиций, которые уже давно являются устаревшими и неактуальными. Больше читайте в нашем материале.