З-поміж усіх тенденцій виділимо лише ті, які є найпопулярнішими саме на початку весни, пише Fashion 24. Всі ці речі не лише вдало впишуться у ваш гардероб, але й стануть гарною інвестицією до кінця літа.

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Леопардовий принт

Цього сезону леопардовий принт буде найпопулярнішим серед всіх можливих. У моду його ввів Джорджо Армані ще в 1980-х роках. Зараз дизайнери його знову повернули на провідні позиції, тож модниці зі всього світу застосовують хижий принт у всіх можливих варіаціях для своїх образів.

Якщо не боїтеся модних викликів – радимо обрати для себе леопардовий верхній одяг, акцентні штани, сумку чи навіть взуття. Важливо лише дотримуватися модного правила та не переповнювати аутфіт іншими принтами.

Червоне взуття

Наприкінці року з’явився надзвичайно популярний тренд на червоне вбрання. Дівчата додавали червоний в будь-якому варіанті вбрання – від лонгсліву до пальт та навіть червоних колготок.

Та цієї весни червоний колір зайняв дещо вужчий вектор, тож тепер модниці можуть закцентувати свою увагу на взутті – балетках, кросівках чи туфлях на підборах.

Капрі

У 2024 році стався серйозний модний камбек – славнозвісні вкорочені штани капрі повернулися на свої позиції. Українські інфлюенсери ще не застосовують це вбрання у своїх образах, а от закордонні модниці вже встигли продемонструвати чимало цікавих варіантів, якими можна надихатися для створення власних аутфітів.

Мереживо

Найспокусливішим та найделікатнішим трендом цього року вважається мереживо. Дизайнери презентували не лише красиві сукні, але й спідниці та навіть штани. Ви можете створювати романтичні образи з блузами чи утилітарний аутфіт з футболкою. І не забувайте про мереживні колготки, які також зараз дуже популярні.

Масивні прикраси

Підсумуємо модне вбрання аксесуарами. Довершуйте свої образи масивними золотими сережками. Цього сезону актуальними стали прикраси з 80-х років. Такі сережки вже доповнили образи Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі чи Ельзи Госк.

Весна вже в розпалі, тому важливо також подбати про верхній одяг. Важливо робити ставку на вбрання, яке завжди буде актуальним та стане вигідною інвестицією на кілька років. Більше інформації читайте в нашій статті.