Короткі шорти повертаються в моду: вони будуть популярними у 2024 році

Вбрання для 2024 року дизайнери створювали надихаючись естетикою 90-х років. Після хвилі популярності на бермуди чи велосипедки, час повертатися до мікрошортів.

Короткі шорти виглядають дуже жіночно та красиво, тож вони вам точно сподобаються та легко впишуться в аутфіт.

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Prada випустили своїх моделей на подіум у шортах із дуже високою посадкою та вільних жакетах.



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

А от моделі від Gucci дефілювали в майці та шортах в парі з пальтом та лоферами. Emporio Armani продемонстрували вечірній варіант шортів в парі з бомбером, сандалями та сумкою з прозорого матеріалу. Такий образ ідеально підійде для літніх прогулянок.



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Якщо ви любите обтислі велосипедки, то цього року вас чекає вкорочений трикотажний варіант. Такі шорти вже представив один із улюблених брендів Кейт Міддлтон.



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Versace і Tom Ford вирішили продемонструвати костюмні образи, тож випустили моделй на подіум в рожевих атласних та велюрових жакетах з короткими шортами.



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue



Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Модні новинки на 2024 рік

У моду повертається стьобане пальто, яке на тривалий період зникло з радарів.

Популярності набирають прямі коричневі штани. Акцент варто робити саме на кольорі. Обирайте для себе штани палаццо або широкі штани з вельвету. Також fashion-експерти обіцяють моду на коричневі джинси.

Ви можете не любити анімалістичні принти, але без них вам нікуди не дітися у 2024 році. Модниці будуть носити спідниці, сукні та пальта у леопардовий принт.