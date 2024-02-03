Ешлі Грем придбала вбрання від українського бренду KULAKOVSKY: стильний вихід
Джерело:Hello Sunshine
Американська модель Ешлі Грем одягнула топ та спідницю від українського дизайнера Артура Кулаковського. Зірка доповнила образ стильною зачіскою.
Світові знаменитості почали все частіше обирати вбрання від українського бренду KULAKOVSKY. У своєму гардеробі сумку від Артура Кулаковського має Гейлі Бібер, красиву коричневу дублянку носить зірка "Пліткарки" Келлі Резенфорд, а тепер до зірок приєдналася Ешлі Грем.
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Образ Ешлі Грем
Знаменита пишнотіла модель обрала для себе спідницю-міді на високій посадці з поясом та шкіряний топ. Ешлі придбала вкорочений корсет зі шкіри ягняти зі знімним плечовим елементом. Коштує така річ на сайті бренду 17 тисяч гривень.
Топ чудово поєднався зі спідницею в класичному силуеті прямого крою, що також пошита зі шкіри ягняти. Вартість такого виробу – 24 тисячі гривень.
Ешлі розпустила волосся та зробила зачіску, яка колись була дуже модною – зробила пучок, а низ волосся залишила розпущеним. Свій аутфіт вона довершила масивними сріблястими сережками.
Знаменитість вже не вперше обирає для себе шкіряні речі від українських брендів. У її гардеробі є коричнева сукня-бюстьє з екошкіри від бренду Сultnaked.
Ешлі Грем в сукні від Сultnaked / Фото з інстаграму бренду
Світові зірки одягають українське вбрання
Британська співачка Ріта Ора придбала трендову шубу з овчини від українського бренду KULAKOVSKY за 58 тисяч гривень;
Келлі Резерфорд приміряла максісукню з льону молочного кольору від українського бренду BOBKOVA за 20 тисяч гривень;
На обкладинці британського видання Elle Наомі Кемпбелл постала з піджаком від української дизайнерки Лілії Літковської.