Мировые знаменитости начали все чаще выбирать наряды от украинского бренда KULAKOVSKY. В своем гардеробе сумку от Артура Кулаковского имеет Хейли Бибер, красивую коричневую дубленку носит звезда "Сплетницы" Келли Резенфорд, а теперь к звездам присоединилась Эшли Грэм.

Смотрите также Звезда "Сплетницы" надела шубу украинского бренда BAZHANE за 87 тысяч гривен: роскошное фото

Образ Эшли Грэм

Знаменитая пышнотелая модель выбрала для себя юбку-миди на высокой посадке с поясом и кожаный топ. Эшли приобрела укороченный корсет из кожи ягненка со съемным плечевым элементом. Стоит такая вещь на сайте бренда 17 тысяч гривен.

Топ прекрасно сочетался с юбкой в классическом силуэте прямого кроя, что также пошита из кожи ягненка. Стоимость такого изделия – 24 тысячи гривен.

Эшли распустила волосы и сделала прическу, которая когда-то была очень модной – сделала пучок, а низ волос оставила распущенным. Свой аутфит она довершила массивными серебристыми сережками.

Знаменитость уже не впервые выбирает для себя кожаные вещи от украинских брендов. В ее гардеробе есть коричневое платье-бюстье из экокожи от бренда Сultnaked.



Эшли Грэм в платье от Сultnaked / Фото из инстаграма бренда

Мировые звезды надевают украинские наряды

Британская певица Рита Ора приобрела трендовую шубу из овчины от украинского бренда KULAKOVSKY за 58 тысяч гривен;

Келли Резерфорд примерила макси-платье из льна молочного цвета от украинского бренда BOBKOVA за 20 тысяч гривен;

На обложке британского издания Elle Наоми Кэмпбелл предстала с пиджаком от украинского дизайнера Лилии Литковской.