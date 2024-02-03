Світові знаменитості почали все частіше обирати вбрання від українського бренду KULAKOVSKY. У своєму гардеробі сумку від Артура Кулаковського має Гейлі Бібер, красиву коричневу дублянку носить зірка "Пліткарки" Келлі Резенфорд, а тепер до зірок приєдналася Ешлі Грем.
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Образ Ешлі Грем
Знаменита пишнотіла модель обрала для себе спідницю-міді на високій посадці з поясом та шкіряний топ. Ешлі придбала вкорочений корсет зі шкіри ягняти зі знімним плечовим елементом. Коштує така річ на сайті бренду 17 тисяч гривень.
Топ чудово поєднався зі спідницею в класичному силуеті прямого крою, що також пошита зі шкіри ягняти. Вартість такого виробу – 24 тисячі гривень.
Ешлі розпустила волосся та зробила зачіску, яка колись була дуже модною – зробила пучок, а низ волосся залишила розпущеним. Свій аутфіт вона довершила масивними сріблястими сережками.
Знаменитість вже не вперше обирає для себе шкіряні речі від українських брендів. У її гардеробі є коричнева сукня-бюстьє з екошкіри від бренду Сultnaked.
Ешлі Грем в сукні від Сultnaked / Фото з інстаграму бренду
Світові зірки одягають українське вбрання
Британська співачка Ріта Ора придбала трендову шубу з овчини від українського бренду KULAKOVSKY за 58 тисяч гривень;
Келлі Резерфорд приміряла максісукню з льону молочного кольору від українського бренду BOBKOVA за 20 тисяч гривень;
На обкладинці британського видання Elle Наомі Кемпбелл постала з піджаком від української дизайнерки Лілії Літковської.