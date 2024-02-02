Знаменитість часто одягає речі від українських брендів, тому залюбки придбала для себе дублянку від дизайнера Артура Кулаковського.

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Ви могли помітити, як останнім часом змінився інстаграм Келлі. Вона постійно публікує красиві образи та демонструє бездоганне відчуття стилю.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Образ Келлі Резерфорд

Акторка зробила чергове фото у ліфті, одягнувши дублянку від українського бренду Kulakovsky. На сайті бренду верхній одяг коштує 53 тисячі гривень. Дублянка світло-коричневого кольору оздоблена білою овчиною, чорними ґудзиками та поясом.

На сайті бренду зазначається, що такий верхній одяг здатен витримувати 20-градусну мінусову температуру. Оздоблена дублянка двома кишенями.

Образ акторка доповнила білими штанами та сірим гольфом з цікавими рукавами з різних кольорів тканин та коричневими черевичками від бренду HESCHUNG. Білявка зачесала волосся в пучок та доповнила образ коричневими окулярами.

Українські речі в гардеробі Келлі Резерфорд

Зірка ролі Лілі ван дер Вудсен в серіалі "Пліткарка" Келлі Резерфорд має у своєму гардеробі мереживну максісукню з льону від бренду BOBKOVA. Це вбрання з останньої колекції весна/літо 2024. На сайті така сукня коштує 20 000 гривень.

Акторка придбала для себе прикраси від бренду Gunia Project та довершила ними свій білосніжний look.

Також у гардеробі Келлі Резерфорд є зелена вишиванка від українського бренду Etnodim. Акторка обрала для себе лляну зелену сукню "Symwol", яка оздоблена вишивкою та контрастними декоративними вставками.

Які знаменитості носять бренд Kulakovsky

Гейлі Бібер довершила хутряною чорною сумкою від українського бренду свій образ з довгою сірою шубою.

А от Ріта Ора носить коротку шубу коричневого кольору, яку поєднує зі штанами в тон та базовим светром.