Таке плаття може бути в гардеробі кожної дівчини, адже воно не має терміну придатності та доречне для будь-якої ситуації та сезону.

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Образ Софі Тернер

Британка одягнула вбрання, яке виглядало елегантно та сексуально. Софі обрала чорну обтислу сукню довжини максі з горловиною на довгий рукав. Ефектний фасон сукні відтворював силует пісочного годинника.

Драматичності образу додали чорні чоботи на підборах з гострим носком та сонцезахисні окуляри такого ж відтінку. Свій аутфіт білявка доповнила мінімалістичним кольє темного кольору.

Аналогічний образ можна повторити за допомогою водолазки та чорної спідниці. Останній елемент гардероба можна регулювати та створювати різні довжини – міні, міді чи максі. У будь-якому випадку чорні сукні завжди будуть в моді та актуальними незалежно від сезону.

Світлину Софі Тернер зробила на тлі чорної глянцевої машини Range Rover Sport та жартівливо підписала свій образ: "Мамина спагеті". Дівчина перебуває у чудовій формі. Акторка у липні 2021 року народила доньку, а рівно через рік на світ з’явилася ще одна дівчинка.

Який одяг не виходить з моди

Для того, щоб зробити вигідне капіталовкладення у свій гардероб – орієнтуйтеся на базові речі. У моді завжди буде те вбрання, яке належить до класики чи головної сезонної капсули. До прикладу, завжди актуальною буде біла футболка, сорочка, джинси, спідниця, штани, кросівки, туфлі на підборах, тренч чи пальто.