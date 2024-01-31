Періс Гілтон обожнює яскраві кольори та ефектні образи. Вона постійно обирає для себе екстравагантні принти та з’являється в аутфітах, які складені з насичених кольорів.

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Знана любителька образів у рожевому кольорі на день народження сина приміряла вбрання в синьому кольорі.

Образ Періс Гілтон

Білявка вирішила приміряти на собі образ принцеси підводного королівства – Русалоньки, тож сяяла перед гостями на святі у ніжній синій сукні з шифону. Сукня оздоблена короткими рукавами-фонариками та оборками на подолі.

Вбрання мало доволі глибокий виріз в зоні декольте, яке Періс доповнила коштовним кольє. Модель розпустила волосся, вклала його в кучері та довершила свій образ принцеси сріблястою короною.

На дні народженні сина був навіть контактний зоопарк. Періс Гілтон зробила фото з козенятами, кроликами, курчатами та вівцями. Окрім святкового декору в блакитних кульках, Періс також вирішила замовити торт в стилі морської тематики.

На перший день народження сина вона презентувала йому блакитний торт з мушельками та великими морським коником.

Що відомо про особисте життя Періс Гілтон

У 2020 році Картер Реум освідчився Періс Гілтон на приватному острові посеред океану й вручив розкішну каблучку за 2 мільйони доларів.

Через рік Періс Гілтон та Картер Реум зіграли весілля у маєтку покійного дідуся моделі, в районі Бель Ейр, у Лос-Анджелесі.

У січні 2023 року 41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою. Сина подружжю народила сурогатна матір.

Наприкінці листопада 2023 року світська левиця зізналася, що вдруге стала мамою. У неї з чоловіком народилася донечка.