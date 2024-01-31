Пэрис Хилтон обожает яркие цвета и эффектные образы. Она постоянно выбирает для себя экстравагантные принты и появляется в аутфитах, составленных из насыщенных цветов.

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Известная любительница образов в розовом цвете, на день рождения сына примеряла наряд в синем цвете.

Образ Пэрис Хилтон

Блондинка решила примерить на себе образ принцессы подводного королевства Русалочки и сияла перед гостями на празднике в нежном синем платье из шифона. Платье украшено короткими рукавами-фонариками и оборками на подоле.

Наряд имел довольно глубокий вырез в зоне декольте, которое Пэрис дополнила драгоценным колье. Модель распустила волосы и вложила их в кудри и завершила свой образ принцессы серебристой короной.

На дне рождения сына был даже контактный зоопарк. Пэрис Хилтон сделала фото с козлятами, кроликами, цыплятами и овцами. Помимо праздничного декора в голубых шариках, Пэрис также решила заказать торт в стиле морской тематики.

На первый день рождения сына она представила ему голубой торт с мушельками и большим морским коньком.

Что известно о личной жизни Пэрис Хилтон

В 2020 году Картер Реум признался в любви Пэрис Хилтон на частном острове посреди океана и вручил роскошное кольцо за 2 миллиона долларов.

Через год Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли свадьбу в имении покойного дедушки модели в районе Бель Эйр в Лос-Анджелесе.

В январе 2023 года 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Сына супругам родила суррогатная мать.

В конце ноября 2023 года светская львица призналась что второй раз стала мамой. У нее с мужем родилась дочь.