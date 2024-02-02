Знаменитость часто надевает вещи от украинских брендов, поэтому охотно приобрела для себя дубленку от дизайнера Артура Кулаковского.
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Вы могли заметить, как в последнее время изменился инстаграм Келли. Она постоянно публикует красивые образы и демонстрирует безупречное чувство стиля.
Образ Келли Резерфорд
Актриса сделала очередное фото в лифте, надев дубленку от украинского бренда Kulakovsky. На сайте бренда верхняя одежда стоит 53 тысячи гривен. Дубленка светло-коричневого цвета украшена белой овчиной, черными пуговицами и поясом.
На сайте бренда отмечается, что такая верхняя одежда способна выдерживать 20-градусную минусовую температуру. Украшена дубленка двумя карманами.
Образ актриса дополнила белыми брюками и серым гольфом с интересными рукавами из разных цветов тканей и коричневыми ботиночками от бренда HESCHUNG. Блондинка зачесала волосы в пучок и дополнила образ коричневыми очками.
Украинские вещи в гардеробе Келли Резерфорд
Звезда роли Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Келли Резерфорд имеет в своем гардеробе кружевное макси-платье изо льна от бренда BOBKOVA. Это наряд из последней коллекции весна/лето 2024. На сайте такое платье стоит 20 000 гривен.
Актриса приобрела для себя украшения от бренда Gunia Project и довершила ими свой белоснежный look.
Также в гардеробе Келли Резерфорд есть зеленая вышиванка от украинского бренда Etnodim. Актриса выбрала для себя льняное зеленое платье "Symwol", которое украшено вышивкой и контрастными декоративными вставками.
Какие знаменитости носят бренд Kulakovsky
Хейли Бибер довершила меховой черной сумкой от украинского бренда свой образ с длинной серой шубой.
А вот Рита Ора носит короткую шубу коричневого цвета, которую сочетает с брюками в тон и базовым свитером.