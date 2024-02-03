Актриса є чи не найпалкішою прихильницею українських брендів, оскільки вже має у своєму гардеробі багацько речей від наших дизайнерів.

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Келлі Резерфорд привертає до себе увагу світлинами у ліфті, демонструючи кожного разу цікаві аутфіти. Зокрема, за нею слідкують багато українців, які кожного разу намагаються розгледіти, чи не одягнула білявка щось від українських брендів.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Образ Келлі Резерфорд

Лише нещодавно зірка серіалу "Пліткарка" демонструвала свій образ у дублянці від Артура Кулаковського, як через деякий час продемонструвала верхній одяг від бренду BAZHANE.

Келлі обрала для себе шубку довжини максі сірого кольору, яку доповнила бежевим гольфом та чорними черевиками. Акторка розпустила волосся та довершила look чорними сонцезахисними окулярами.

Бренд BAZHANE опублікував світлину знаменитості у своєму інстаграмі та зазначили, що такий зимовий верхній одяг коштує 87 600 гривень.

За інстаграм-сторінкою акторки слідкують майже 2 мільйони прихильників. Користувачі полюбили образи зірки за її витонченість, стриманість та ідеальну демонстрацію на собі естетики "тихої розкоші".

Останні виходи Келлі Резерфорд

Акторка одягнула коричневу дублянку з білою овчиною від українського бренду Kulakovsky. На сайті верхній одяг коштує 53 тисячі гривень.

Нещодавно зірка ролі Лілі ван дер Вудсен в серіалі "Пліткарка" Келлі Резерфорд одягнула довгу сукню з льону від бренду BOBKOVA. Це вбрання з останньої колекції весна/літо 2024 коштує 20 тисяч гривень.