Королева Летиція любить елегантно та стильно одягатися, тож завжди підбирає для себе вбрання, яке буде підкреслювати її статус королівської особи. 1 лютого королева Летиція з’явилася на заході в Мадриді, який був пов'язаний з Всесвітнім днем боротьби з раком.

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Образ королеви Летиції

Її Величність обрала спідницю на високій посадці в картатий принт сірого кольору від іспанського бренду Massimo Dutti. Особливістю спідниці став її асиметричний крій, довжина міді та чорний пояс, який підкреслював талію. Ошатна спідниця підійде для будь-яких випадків.

Королева Летиція доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками на підборах та шовковою блузкою чорного кольору від бренду Sandro.

Модні видання помітили, що аналогічний аутфіт королівська особа повторювала вже кілька разів. Вона нічого не змінювала та не додавала ніяких деталей, стилізуючи ту ж саму блузку та спідницю. В інших випадках Летиція картату спідницю з асиметрією та змінювала лише колір блузи. Очевидно, річ від Massimo Dutti є чи не однією з найулюбленіших в її гардеробі.

Варто зауважити, що королева Летиція часто може обирати для себе вбрання з мас-маркету та поєднувати з люксовим вбранням.



Стильний вихід королеви Летиції / Фото Getty Images

Її Величність завжди обирає для себе стильні образи. Попри те, що вона дотримується королівського дрес-коду, втім слідкує за модою та знає про модні тренди, тому залюбки одягає костюм яскраво-червоного кольору, який є доволі популярним цього року.