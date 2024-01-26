Днями королева Летиція відкрила тур талантів Фонду принцеси Жирони. Низку поїздок іспанськими містами вона почала з відвідин виставки художника Хуана Саморі "Життя у надзвичайній ситуації" у Лериді.

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Образ королеви Летиції

Її Величність вбрала яскраво-червоний костюм від свого улюбленого бренду Carolina Herrera. Її одяг хоч і виділявся серед сірої палітри вбрання офіційних осіб, однак був цілком доречним на усіх заходах. До речі, цей образ королева обирає для виходів не вперше: його уже бачили минулої осені на премії International Journalism Awards.

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До приталеного жакета і прямих штанів 51-річна Летиція дібрала блідо-рожевий сатиновий топ і туфлі в тон від Patrizia Pepe на стійких підборах. Лук не перевантажений великою кількістю аксесуарів: доречно вписалися золоті сережки з діамантами від Gold&Roses, а на пальці помітили золоту каблучку Coreterno.

Волосся королева вклала у звичну для себе зачіску – локони, один бік яких вона заклала за вухо. Цікаво, що манікюр Летиції був без кольорового лаку. Це один з останніх бʼюті-трендів – ідеальні нігті з прозорим покриттям.



Королева Летиція на офіційних заходах у Лериді / Фото з офіційного твіттера королеви



Королева Летиція на офіційних заходах у Лериді / Фото з офіційного твіттера королеви



Королева Летиція на офіційних заходах у Лериді / Фото з офіційного твіттера королеви



Королева Летиція на офіційних заходах у Лериді / Фото з офіційного твіттера королеви



Королева Летиція на офіційних заходах у Лериді / Фото з офіційного твіттера королеви

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