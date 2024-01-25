Дженніфер Лопес особливо ретельно готується до світських виходів, тож до найменших деталей ретельно продумує свій образ. Разом з командою співачка прилетіла в Париж, щоб відвідати кутюрний показ Valentino, на якому було представлено вбрання для весняно-літнього сезону.

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Цього разу акторка вирішила створити елегантний образ, поєднуючи класику з останніми тенденціями.

Образ Дженніфер Лопес

Знаменитість підібрала для себе чорну сукню на довгий рукав довжини максі. Плаття було оздоблене вирізами на рукавах, які доповнювали блискучі кристали. Плечі доповнювали сріблясті банти з обох боків.

Розкішне чорне плаття прикрашало широке діамантове кольє, масивні сережки та персні з діамантами. Дженніфер Лопес вирішила додати до елегантної сукні трохи трендових елементів, тож доповнила свій вихід оксамитовою сумкою від Mach & Mach з білим бантиком.

Особливої родзинки образу додала зачіска. Дженніфер Лопес вирішила прикрасити волосся оксамитовим бантом, тож стилісти зачесали їй високий хвіст, який доповнили мінімалістичним бантом.

Аутфіт виконавиці доповнював ефектний макіяж, який підкреслив погляд завдяки чорній довгій стрілці. Губи, як завжди, були нафарбовані її улюбленою світло-коричневою помадою. Контур губ візажисти обвели коричневим олівцем, без якого співачка також не обходиться.

Новий вихід Дженніфер Лопес вже підкорив її багатомільйонну аудиторію, тож вони засипали зірку приємними компліментами під її серією світлин в інстаграмі.



Дженніфер Лопес приїхала на шоу Valentino в Париж / Фото з інстаграму акторки



Дженніфер Лопес приїхала на шоу Valentino в Париж / Фото з інстаграму акторки