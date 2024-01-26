На днях королева Летиция открыла тур талантов Фонда принцессы Жироны. Череду поездок по испанским городам она начала с посещения выставки художника Хуана Самори "Жизнь в чрезвычайной ситуации" в Лериде.
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Образ королевы Летиции
Ее Величество надела ярко-красный костюм от своего любимого бренда Carolina Herrera. Ее одежда хоть и выделялась среди серой палитры нарядов официальных лиц, однако была вполне уместной на всех мероприятиях. Кстати, этот образ королева выбирает для выходов не впервые: его уже видели прошлой осенью на премии International Journalism Awards.
К приталенному жакету и прямым брюкам 51-летняя Летиция подобрала бледно-розовый сатиновый топ и туфли в тон от Patrizia Pepe на устойчивых каблуках. Лук не перегружен большим количеством аксессуаров: уместно вписались золотые серьги с бриллиантами от Gold&Roses, а на пальце заметили золотое кольцо Coreterno.
Волосы королева уложила в привычную для себя прическу – локоны, одну сторону которых она заложила за ухо. Интересно, что маникюр Летиции был без цветного лака. Это один из последних бьюти-трендов – идеальные ногти с прозрачным покрытием.
Королева Летиция на официальных мероприятиях в Лериде / Фото из официального твиттера королевы
Королева Летиция на официальных мероприятиях в Лериде / Фото с официального твиттера королевы
Королева Летиция на официальных мероприятиях в Лериде / Фото из официального твиттера королевы
Королева Летиция на официальных мероприятиях в Лериде / Фото из официального твиттера королевы
Королева Летиция на официальных мероприятиях в Лериде / Фото из официального твиттера королевы
Другие образы королевы
- На заседание Молодежного фонда Летиция надела элегантное молочно-белое платье от бренда Massimo Dutti. Наряд имел длину миди, свободные рукава, разрез посередине и оригинальные кружевные вставки. Талию подчеркнул широкий пояс.
- А проводила дочь на учебу в военную академию она в бежевом приталенном костюме от бренда Adolfo Dominguez.