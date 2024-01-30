Звезда роли Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Келли Резерфорд активно ведет инстаграмм, в котором публикует ежедневные и праздничные образы. Почти 2 миллиона подписчиков следят за луками актрисы, которые она составляет из вещей самых известных брендов мира. Среди Céline The Row Dior и других меньших, но не менее уважаемых брендов, есть и украинская одежда.
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Сделано в Украине
Для одного из последних выходов знаменитость выбрала кружевное макси платье из льна от бренда BOBKOVA. Это наряды из последней коллекции весна/лето 2024. На сайте такое платье стоит 20 000 гривен.
Соединила наряды она с белыми закрытыми ботинками на низком ходу от Repetto. А дополнила образ широким медным браслетом и круглыми золотыми серьгами с жемчужинами.
Что известно о BOBKOVA
Это бренд повседневной одежды который работает над вещами, которые "актуальны независимо от времени и ситуации". Знаковые вещи бренда отличают японскую культуру покроя.
Дизайнер Кристина Бобкова создает одежду для "умной креативной но практичной женщины, которая проводит много времени в путешествиях и заботится о простоте и одновременно уникальности выбранного стиля".
Другие образы Келли Резерфорд
- Раньше звезда показала уютный зимний аутфит, который легко можно отнести к эстетике cozy girl.
- А еще Келли приобрела для себя вышитое платье от Юлии Магдич, она также имеет вышиванку от бренда Etnodim и платье от дизайнера Эльвиры Гасановой.