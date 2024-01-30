Звезда роли Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница" Келли Резерфорд активно ведет инстаграмм, в котором публикует ежедневные и праздничные образы. Почти 2 миллиона подписчиков следят за луками актрисы, которые она составляет из вещей самых известных брендов мира. Среди Céline The Row Dior и других меньших, но не менее уважаемых брендов, есть и украинская одежда.

К темеLitkovska покоряет мир: Наоми Кэмпбелл предстала на обложке Elle с жакетом украинского бренда

Сделано в Украине

Для одного из последних выходов знаменитость выбрала кружевное макси платье из льна от бренда BOBKOVA. Это наряды из последней коллекции весна/лето 2024. На сайте такое платье стоит 20 000 гривен.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Соединила наряды она с белыми закрытыми ботинками на низком ходу от Repetto. А дополнила образ широким медным браслетом и круглыми золотыми серьгами с жемчужинами.

Что известно о BOBKOVA

Это бренд повседневной одежды который работает над вещами, которые "актуальны независимо от времени и ситуации". Знаковые вещи бренда отличают японскую культуру покроя.

Дизайнер Кристина Бобкова создает одежду для "умной креативной но практичной женщины, которая проводит много времени в путешествиях и заботится о простоте и одновременно уникальности выбранного стиля".

Другие образы Келли Резерфорд