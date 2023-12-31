Знаменитость имеет в своем гардеробе немало нарядов от украинских брендов. Келли приобрела для себя вышитое платье от Юлии Магдич, она также имеет вышиванку от бренда Etnodim и платье от Эльвиры Гасановой.

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Но на этот раз актриса демонстрировала не роскошные образы. Она надела уютный зимний аутфит, который можно легко отнести к эстетике cozy girl.

Что известно о cozy girl? Чтобы полностью понять эстетику наряда в стиле Cozy girl, стоит представить зимние дни. Время, когда мы надеваем теплые носки, тапки, уютные свитера, а в свободное время закутываем шею длинным шарфом, надеваем тёплую дубленку, угги, берем с собой глинтвейн и отправляемся с подругами на прогулку. Образы должны состоять из светлых цветов.

Голливудская актриса надела вязаный молочный свитер размера оверсайз с широкими рукавами и узором "косичка", который присущ зимним изделиям.

Аутфит Келли Резерфорд дополнила широкими белыми брюками и коричневыми уггами. Стоит добавить, что светлые образы зимой выглядят довольно красиво. К белым штанам можно подобрать любой пуховик, дубленку или шубу.

Модницы очень часто создают зимние аутфиты на основе белого головного убора, брюк или джинсов и верхней одежды.



Зимний образ Келли Резерфорд / Фото из инстаграмма актрисы