Денім – найпопулярніший матеріал незалежно від пори року. Джинси є улюбленим елементом гардероба кожної дівчини, оскільки їхній вибір – просто безмежний. Вони зручні, комфортні та легко поєднуються з будь-яким вбранням.

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Монохромні образи завжди додають стилю та вишуканості, тож до джинсів вдало поєднується й джинсова сорочка. Такий look можна стилізувати з базовими футболками, майками чи топами та носити з кросівками, босоніжками чи туфлями. Як стильно носити total denim продемонструвала Ельза Госк.

Денімовий образ Ельзи Госк

Шведка знялася в рекламі бреду Jimmy Choo представивши сумку з нової колекції. Для зйомок Ельза одягнула денімову блакитну куртку та джинси. Модель застібнула куртку на ґудзики, тож, ймовірно, одягнула її лише під білизну.

Образ дівчини доповнила коричнева замшева сумка на короткій ручці. Така сумка є практичною та легко стилізується під будь-яке вбрання – від кежуального джинсового образу з кросівками до сукні з шовку довжини максі з туфлями на високих підборах.

Ельза Госк розпустила біле кучеряве волосся та постала перед камерою в улюбленому макіяжі, який підкреслював її блакитні очі та пухкі губи. Модель обвела контур коричневим олівцем та нафарбувала світло-коричневою помадою.

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