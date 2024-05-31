Знаменита манекенниця постійно тішить публіку своїми розкішними образами. Ізабель слідкує за своєю фігурою, постійно й систематично займається спортом та залюбки хизується підтягнутим тілом та пресом.

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Нещодавно красуня опублікувала неймовірно красиві кадри з Монако. Модель позувала на тлі Лігурійського моря.

Образ Ізабель Гулар

Ізабель має високий зріст, тож приміряла обстислу блакитну сукню довжини максі, яка їй неймовірно личить. Модель обрала плаття від бренду LaQuan Smith з весняно-літньої колекції. Сукня гарно довершила фігуру моделі та мала виріз на животі, який підкреслив прес знаменитості.

Бразилійка розпустила волосся, доповнивши аутфіт окулярами від LOEWE з сірою оправою. Серед прикрас модель обрала срібні прикраси Tiffany & Co та мінімалістичні прикраси.

Що відомо про Ізабель Гулар

Модельна кар’єра Ізабель Гулар почалась ще у 14 років. Тоді дівчину в одному з магазинів помітила стилістка й запропонувала юній жительці Сан-Паулу прийти на кастинг. Він пройшов успішно, тож після цього в Ізабель відбулись перші модні покази для Valentino, Michael Kors, Stella McCartney, фотосесії для Vogue, Marie Claire та Esquire.

Справжня слава до Гулар прийшла у 2005 році, коли вона взяла участь в наймасштабнішому модному шоу – показі спідньої білизни бренду Victoria’s Secret. У загоні "ангелів" красуня перебувала 4 роки, домігшись звання однієї з найкрасивіших моделей світу.