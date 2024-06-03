Деним – самый популярный материал независимо от времени года. Джинсы являются любимым элементом гардероба каждой девушки, поскольку их выбор – просто безграничен. Они удобные, комфортные и легко сочетаются с любым нарядом.

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Монохромные образы всегда добавляют стиля и изысканности, поэтому к джинсам удачно сочетается и джинсовая рубашка. Такой look можно стилизовать с базовыми футболками, майками или топами и носить с кроссовками, босоножками или туфлями. Как стильно носить total denim продемонстрировала Эльза Госк.

Денимовый образ Эльзы Хоск

Шведка снялась в рекламе бреда Jimmy Choo представив сумку из новой коллекции. Для съемок Эльза надела денимовую голубую куртку и джинсы. Модель застегнула куртку на пуговицы, поэтому, вероятно, надела ее только под белье.

Образ девушки дополнила коричневая замшевая сумка на короткой ручке. Такая сумка является практичной и легко стилизуется под любой наряд – от кэжуального джинсового образа с кроссовками до платья из шелка длины макси с туфлями на высоком каблуке.

Эльза Хоск распустила белые вьющиеся волосы и предстала перед камерой в любимом макияже, который подчеркивал ее голубые глаза и пухлые губы. Модель обвела контур коричневым карандашом и накрасила светло-коричневой помадой.

Последние образы Эльзы Хоск