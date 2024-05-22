Белла Хадід одягнула на вечірку сукню 2006 року: дивовижний образ
Белла Хадід вже кілька днів перебуває в Каннах та демонструє цікаві образи. Для прогулянок модель обирає базові плаття, а для світських подій – вишукані сукні. Нещодавно манекенниця здійснила новий вихід, продемонструвавши цікавий аутфіт.
У межах Каннського кінофестивалю відбулася вечірка від ювелірного бренду Chopard. Белла Хадід стала однією з гостей цього гламурного світського заходу.
Дивіться також З новою зачіскою: Ельза Госк захопила бездоганним образом у Каннах
Образ Белли Хадід в Каннах
Белла Хадід є надзвичайно популярною моделлю. За її інстаграм-сторінкою стежить понад 60 мільйонів людей, а папараці чи репортери не оминають жодного її кроку, тож до створення образів вона підходить дуже ретельно.
На вечірку Chopard манекенниця вирішила одягнути сріблясту сукню в білизняному стилі від бренду Dsquared2. Попри нові колекції та популярні фасони суконь, Белла вирішила зробити ставку на вінтаж та обрала річ з колекції 2006 року.
Плаття з V-подібним вирізом оголювало зону декольте та спину, а нижню частину ліфу прикрашав ряд камінців. Позаду плаття по спині спадали дві подовжені бретельки всіяні кристалами. Довершував сукню невеличкий шлейф.
Белла Хадід підібрала під сукню сріблясті босоніжки, а волосся вклала в елегантну зачіску. Вдосконалити образ їй допомогли прикраси: подовжені сережки та кольє з діамантом.
Белла Хадід показала новий образ в Каннах / Фото Getty Images
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- Розі Гантінгтон-Вайтлі показала базовий образ в білосніжних кольорах перебуваючи в Каннах.
- Леоні Ганне одягнула під час першого виходу на червону доріжку Каннського кінофестивалю сукню від українського бренду Milla Nova.
- Дженніфер Лопес завітала на прем’єру бойовика "Атлас", в якому зіграла головну роль, без чоловіка Бена Аффлека в стильній сукні.