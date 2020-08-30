Протягом багатьох років еталон жіночої краси постійно змінювався. Деякі жінки протягом всього життя намагаються дотримуватися стандартів краси, однак щоразу забувають – це лише формальності. Адже поняття привабливості змінювалося з кожним десятиліттям, і світ щоразу "диктував" нові шаблони.

24 канал зібрав усі еталони жіночої краси, притаманні з 1910 до 2020 року.

Еталони жіночої краси

Жіноча краса у 1910 році

Ці роки для світу стали роками прогресу. Люди навчились літати, побудували залізничні колії, стали економічно розвинутими. І жіноча мода не стояла на місці.

Жінки у 1910-х роках продовжували носити корсети та довгі сукні, втім вони могли дещо оголити плечі. Красивою вважали тонку талію, пишний бюст і округлі стегна.

Еталоном краси у 1910 році була американська акторка Камілла Кліффорд.



Еталоном краси була Камілла Кліффорд / Фото izbrannoe.com

Жінки у 1920 році

За 10 років сукні стали прямі, вільні та коротшими. Найвродливіші модниці мали плоскі груди, а талію та стегна ховали у прямих платтях. У моду також увійшли короткі зачіски.

Змінився також і макіяж. Він став яскравим. А чоловіки вважали найсексуальнішими частинами тіла – це руки та ключиці.



Мода у 20-х роках була на прямі сукні / Фото Vogue

1930 рік: як виглядала тодішня жінка

А ось символом епохи кризи стали довгі жіночі спідниці до кісточки. Також одяг почали оздоблювати широкими плечима.

Тоді у жіночому гардеробу з'явились жилетки та штани, а також відома Коко Шанель створила знамениту "маленьку чорну сукню".



Штани та піджаки стали невід'ємною частиною гардеробу / Фото secondstreet

Мода у 1940 році

Війна також мала вплив на моду. Макіяж практично зник, а сукні та спідниці були прямого крою.

Туфлі для зручності та витривалості мали товсту і грубу підошву.



Жінки у воєнні часи / Фото prisma.watch

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Жінки у 50-х роках

Після війни жінки змінили не тільки одяг, а й себе. Вони стали вільнішими та почали ще більше слідкувати за модними тенденціями.

У моду ввійшли висвітлені кучері, яскравий макіяж. І в одязі з'являється відверте декольте.

Еталоном краси у повоєнні роки стали Мерилін Монро та Одрі Хепберн.



Мерилін Монро – еталон краси у 50-х роках / Фото taptut.com

1960 роки: епоха худорлявих дівчат

Еталоном краси вважалися маленькі та худорляві дівчата. В одязі з'явились мініспідниці, а волосся почали прикрашати обручами.

Крім того, у макіяжі почали робити акцент на очі. З'явився новий прийом – "котячі очі". Ідеально характеризує цей період супермодель Леслі Горнбі.



"Котячі очі" в макіяжі та модель Твіґґі – еталон 60-х / Фото vogue

Мода у 1970 – боротьба за натуральність

Жінки перестали наносити макіяж і робити складні укладки. Всі різко почали фанатіти від спорту та аеробіки.

В одязі ж з'являються яскраві штанні костюми, а також більшої популярності набуває джинс. З цієї тканини почали робити майже все: від спідниць до взуття.



З джинсу шили практично все / Фото magimoda.com

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1980 рік у моді

Цей час добре характеризують Мадонна та принцеса Діана. Такі різні образи ідеально передають ті шалені 80-ті.



Мадонна у 1980 роках / Фото shutterstock

Одні дівчата робили високі лаковані зачіски, яскравий макіяж і вдягали блискучі наряди. А інші перебирали на себе образ елегантної Джоан Колінз.



Стриманий одяг у принцеси Діани / Фото visual

У 1990 році у тренді хворобливий вид

І знову до моди повертається худорлявість. В одязі переважали джинси, довгі піджаки, куртки-косухи та мініспідниці.

У цих роках були популярні принти на тканинах: геометричні, квіткові та звичайно футболки з улюбленими музичними гуртами.

Еталоном краси вважали Клаудію Шиффер.



Клаудія Шиффер – еталон 90-х років / Фото wikipedia.org

2000 рік: епоха пресу

Дівчата та жінки були готові качати прес днями та ночами. Адже у 00-х саме йому приділяли найбільшу увагу.

У макіяжі всього лише блиск для губ і туш для вій. Деякі ж модниці полюбляли багато біжутерії та високі підбори.

Секс-символом стала Брітні Спірс.



Штани з кльошем та кубики пресу – мода "нульових" / Фото sobaka

2010: ідеалу немає

Найкрасивішою жіночкою стає Анджеліна Джолі: пухкі губи, оливкова шкіра і пухнасті вії.

Але саме цього року почали розвиватись поняття "ідеалу немає". І в моді були й дівчата з пишними формами, й худорляві. Одяг – максимально різноманітний.

В трендах – спортивне тіло.



Показ мод у 2010 році / Фото womansy

2020 рік – сучасність

2020 рік став роком випробувань, адже пандемія коронавірусу диктує свою моду. Всі люди змушені носити маски, щоб себе захистити від вірусу.

Попри це, в одязі присутні всі стилі з усіх попередніх епох. Почали активніше говорити про бодіпозитив та про важливість того, що краса – в кожному тілі своя, і не варто намагатися слідувати шаблонам.



У 2020 році поєднуються практично всі стилі / Фото pexels

Не забувайте! Ваше тіло прекрасне без шаблонів та стандартів! Для всіх краса – це своє, окреме поняття. Ні в якому разі не варто жертвувати своїм фізичним та психічним здоров'ям заради того, щоб відповідати якомусь вигаданому еталону привабливості.