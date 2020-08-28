Експерти модного видання назвали 5 кольорів, які перебуватимуть на піку популярності у новому сезоні. Рекомендуємо на них звернути увагу та обирати речі в магазинах згідно з останніми тенденціями.

Про наймодніші кольори осені 2020 фахівці розповіли у виданні Who What Wear. Їхні оцінки базувались на основі рекомендацій Інституту кольору Pantone та останніх модних колекцій. То ж що ми будемо носити цієї осені – читайте у LifeStyle 24.

Зверніть увагу Модні сукні осіннього сезону 2020

Цього сезону експерти рекомендують звернути увагу на нейтральні та приглушені тони, які чудово поєднуватимуться з іншими речима. Від бежевого пальта до темно-синіх джинсів або кремової сорочки на гудзиках – є певні предмети одягу і певні колірні палітри, які просто уособлюють осінь. І Pantone схильний з цим погодитися,

– йдеться у виданні.

Серед цієї палітри варто виокремити кремово-білий, карамельно-бежевий, а також темно-синій і сланцево-сірий. Зокрема, популярністю буде користуватися одяг глибокого помаранчевого кольору.

Пропонуємо добірку найстильніших образів у трендових кольорах, який з легкістю можна повторити.

До слова Готові утеплятись: добірка найстильніших пальт цієї осені

Кремово-білий

Карамельно-бежевий

Темно-синій

Сланцево-сірий

Глибоко помаранчевий