Эксперты модного издания назвали 5 цветов, которые будут находиться на пике популярности в новом сезоне. Рекомендуем обратить на них внимание и выбирать вещи в магазинах согласно последним тенденциям.

О самых модных цветах осени 2020 специалисты рассказали в издании Who What Wear. Их оценки основывались на рекомендациях Института Цвета Pantone и последних модных коллекциях. Так что же мы будем носить этой осенью – читайте в LifeStyle 24.

Обратите внимание Модные платья осеннего сезона 2020

В этом сезоне эксперты рекомендуют обратить внимание на нейтральные и приглушенные тона, которые прекрасно будут сочетаться с другими вещами. От бежевого пальто до темно-синих джинсов или кремовой рубашки на пуговицах – есть определенные предметы одежды и цветовые палитры, которые просто олицетворяют осень. И Pantone склонен с этим согласиться,

– говорится в издании.

Среди этой палитры стоит выделить кремово-белый, карамельно-бежевый, а также темно-синий и сланцево-серый. В частности, популярностью будет пользоваться одежда глубокого оранжевого цвета.

Предлагаем подборку самых стильных образов в трендовых цветах, которые с легкостью можно повторить.

К слову Готовы утепляться: подборка самых стильных пальто этой осени

Кремово-белый

Карамельно-бежевый

Темно-синий

Сланцево-серый

Глубокий оранжевый