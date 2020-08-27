Августовские прохладные вечера понемногу напоминают о том, что вскоре нас ждет новая пора года и осенний сезон 2020. Настоящие модницы заранее готовятся к этому дождливому периоду. Поэтому LifeStyle 24 рассказывает о трендовых платьях этого сезона.

Трикотажные платья – всегда практичная и бюджетная вещь. Это мастхев на любую погоду. В этом сезоне дизайнеры хорошо позаботились о вашем комфорте, поэтому в тренды вошли именно длина миди и макси. Сочетание различных текстур, интересные геометрические модели и замечательная игра с цветовой палитрой. О трендах осени 2020 рассказывает 24 канал.

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Трендовые платья осени 2020

Лето остается позади, а вместе с ним – и яркие неоновые цвета. На смену им приходят несколько более спокойные краски. В этом году дизайнеры рекомендуют придерживаться нейтральной цветовой гаммы и выбирать бежевые оттенки: карамельные, молочные, телесные. Трикотажное платье в таких красках – абсолютно универсальная вещь. К нему прекрасно подойдет и летняя сумка в солнечную погоду, и сапожки в дождь.



Коллекция Jacquemus Fall/Winter 2020 – 2021 / Фото Getty Images

Черный цвет – классика в осеннем гардеробе. Не стоит бояться этого темного оттенка – в сочетании с ярким аксессуаром черное трикотажное платье будет выглядеть отлично.



Коллекция Gauchere Fall/Winter 2020 – 2021 / Фото Getty Images

Темные оттенки – еще один беспроигрышный вариант для осенней поры. Вся зеленая палитра, шоколадный и темно-терракотовый – точно пригодятся вам.



Коллекция Akris Fall/Winter 2020 – 2021 / Фото Getty Images

А если в пасмурную погоду не хватает цвета и сияния, можете спокойно выбрать ослепительный цвет электрик – он ловко перекочевал из летнего в осенний сезон и до сих пор остается актуальным.



Коллекция Hermes Fall/Winter 2020 – 2021 / Фото Getty Images

Но не красками едиными. Не стоит забывать о фасонах платьев, так как часто именно они добавляют правильный акцент. Дизайнеры и масс-маркет предлагают широкий выбор моделей. В первую очередь, стоит обращать внимание на асимметричные платья, которые будут добавлять вашему образу оригинальность. Модели с воланами и скошенным низом – это однозначный тренд осени. Нежные волны говорят о легкости и простоте, а четкие линии срезов добавляют образу резкость и завершенность.



Коллекция Alexander McQueen Fall/Winter 2020 – 2021/ Фото: Pinterest

Геометрия – еще один взрыв в этом сезоне. Смело выбирайте образы с ромбами, квадратами и другими фигурами. Геометрические вырезы на трикотажных платьях выглядят особенно эффектно и стильно, поэтому если вы не боитесь экспериментов – смело надевайте такие модели.



Коллекция Calvin Luo Fall/Winter 2020 – 2021 / Фото Pinterest

Выбирайте платья с сочетанием различных текстур. Что может лучше дополнить трикотажное платье, чем лоскуток кардинально другой ткани. Теплый и нежный трикотаж вместе с контрастной легкой вставкой – такое платье гарантирует вам стильный образ на теплое время.



Коллекция Sacai Fall/Winter 2020 – 2021/ Фото: gettyimages.com/

Клетка – несомненный тренд последние годы. Он прочно укоренился в фэшн-индустрии, и уже несколько сезонов подряд дизайнеры добавляют этот принт в свои коллекции. Трикотажное платье с таким узором – это отличное решение с перспективой, так как узор будет актуальным и в следующих сезонах. Поэтому вы точно успеете еще не раз примерить такой образ.



Коллекция Martin Grant Fall/Winter 2020 – 2021/ Фото: Pinterest

Добавить изюминку платью можно и с помощью рукавов. Особую актуальность приобретают расширенные модели свободного кроя с заужениями на кисти. Также обратите внимание на платья с плечиками или рукавами-колокольчиками – акцент на плечах до сих пор остается актуальным.



Коллекция Chanel Fall/Winter 2020 – 2021

Автор: Ирина Бенцак