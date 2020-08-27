Серпневі прохолодні вечори потрохи нагадують про те, що незабаром нас чекає нова пора року та осінній сезон 2020. Справжні модниці заздалегідь готуються до цього дощового періоду. Тому LifeStyle 24 розповідає про трендові сукні цього сезону.

Трикотажні сукні – завжди практична та бюджетна річ. Це мастхев на будь-яку погоду. Цього сезону дизайнери добре подбали про ваш комфорт, тому у тренди увійшли саме довжина міді та максі. Поєднання різних текстур, цікаві геометричні моделі та чудова гра з палітрою кольорів. Про тренди осені 2020 розповідає 24 канал.

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Трендові сукні осені 2020

Літо залишається позаду, а разом з ним – і яскраві неонові кольори. На зміну їм приходять дещо спокійніші барви. Цьогоріч дизайнери рекомендують дотримуватись нейтральної колірної гами та обирати бежеві відтінки: карамельні, молочні, тілесні. Трикотажна сукня у таких барвах – абсолютно універсальна річ. До неї чудово підійде і літня сумка у сонячну погоду, і чобітки у дощ.



Колекція Jacquemus Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Чорний колір – класика у осінньому гардеробі. Не варто боятись цього темного відтінку – у поєднанні з яскравим аксесуаром чорна трикотажна сукня буде виглядати відмінно.



Колекція Gauchere Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Темні відтінки – ще один безпрограшний варіант для осінньої пори. Уся зелена палітра, шоколадний та темно-теракотовий – точно стануть вам у нагоді.



Колекція Akris Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

А якщо у похмуру погоду не вистачає кольору та сяйва, можете спокійно обрати сліпучий колір електрик – він спритно перекочував з літнього в осінній сезон і досі залишається актуальним.



Колекція Hermes Fall/Winter 2020-2021 / Фото Getty Images

Але не барвами одними. Не варто забувати про фасони суконь, адже часто саме вони додають правильного акценту. Дизайнери та мас-маркет пропонують широкий виріб моделей. В першу чергу, варто звертати увагу на асиметричні сукні, які додаватимуть вашому образу оригінальності. Моделі з воланами та скошеним низом – це однозначний тренд осені. Ніжні хвилі говорять про легкість та простоту, а чіткі лінії зрізів додають різкості образу та доповнюють сукню сповна.



Колекція Alexander McQueen Fall/Winter 2020-2021/ Фото: Pinterest

Геометрія – ще один вибух цього сезону. Сміливо обирайте образи з ромбами, квадратами та іншими фігурами. Геометричні вирізи на трикотажних сукнях виглядають особливо ефектно та стильно, тож якщо ви не боїтесь експериментів – сміливо одягайте такі моделі.



Колекція Calvin Luo Fall/Winter 2020-2021 / Фото Pinterest

Обирайте сукні із поєднанням різних текстур. Що може краще доповнити трикотажну сукню, ніж клаптик кардинально іншої тканини. Теплий та ніжний трикотаж разом з контрастною легкою вставкою – така сукня гарантує вам стильний образ на теплу пору.



Колекція Sacai Fall/Winter 2020-2021/ Фото: gettyimages.com/

Клітинка – безсумнівний тренд останні роки. Він міцно вкорінився у фешн-індустрії і вже кілька сезонів поспіль дизайнери додають цей принт у свої колекції. Трикотажна сукня з таким візерунком – це чудове рішення з подальшою перспективою, адже візерунок буде актуальним і в наступних сезонах. Тож ви точно встигнете ще не раз приміряти такий образ.



Колекція Martin Grant Fall/Winter 2020-2021/ Фото: Pinterest

Додати родзинки сукні можна і з допомогою рукавів. Особливої актуальності набувають розширені моделі вільного крою із завуженнями на кисті. Також зверніть увагу на сукні з плечиками чи рукавами-дзвіночками – акцент на плечах досі залишається актуальним.



Колекція Chanel Fall/Winter 2020-2021