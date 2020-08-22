Молодий дизайнер Harikrishnan вирішив випустити в продажу латексні надувні штани, які він презентував ще в лютому. Тоді вони викликали справжній ажіотаж і розбурхали мережу.

В лютому цього року Harikrishnan презентував ці штани для Лондонського коледжу моди. Тоді про нього написали такі видання як Vogue та BBC Breakfast. І вже через пів року вони надійшли у продаж.

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Відтоді, коли мою колекцію побачив світ, до мене надходило безліч повідомлень з проханням продати товар або ж виготовити його на замовлення. Це підштовхнуло мене до продажу своїх творінь,

– повідомляє дизайнер.

З чого виробляють та як носити латекс

Матеріалом для таких штанів слугував каучук. Його можна надувати до великих розмірів, використовуючи балон та невеликий клапан внизу штанин. Однак творці попереджають: не можна насичувати їх повітрям надто сильно.

Латексні штани щільно облягають талію, але розширюються в районі стегон або колін і знову звужуються навколо щиколоток. Таку модель вдало підкреслюють вкорочені піджаки. У продажу надійшли смугасті м'ятно-білі та звичайна чорна модель.



Чорні надувні латексні штани / Apoc-store.com



М'ятно-білі надувні латексні штани / Apoc-store.com

Незважаючи на епатаж таких штанів, їх потрібно носити вкрай обережно: уникати колючих та ріжучих предметів, тепла, сонячного світла і контакту з будь-якими маслами, бо вони можуть знебарвити латекс. Також бажано використовувати тальк при їх носінні.

Зате такий матеріал eco-friendly, бо швидко розкладається, тому не нанесе жодної шкоди планеті, якщо покупець відмовиться носити штани через певний час.