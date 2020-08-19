Українська співачка Настя Каменських, відома також як NK, щодня публікує фото, де хизується стильними повсякденними образами. Сьогодні знаменитість показала ще один модний аутфіт.

Настя Каменських завжди вміє зачарувати мережу. Вона стильно виглядає і в вишуканій сукні, і в звичайному повсякденному образі. Новим фото зірка поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

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Сьогоднішній look співачки

Знаменитість позувала на тлі білих дверей, що додавали світлині шарму. Настя одягла літню блузку з квітковим принтом, її також прикрашає мереживо. Вона легка та ніжна, а довгі рукави додають образу жіночності. Співачка поєднала блузку з білосніжними мінішортами.

Волосся зірки вкладене у звичні кучері. Макіяж зірки насичений та підкреслює її витончені риси обличчя. На очах Насті матові нюдові тіні, також довгі стрілки. Губи вона нафарбувала персиковою помадою.

Світлину співачка підписала з побажаннями найдобрішого ранку шанувальникам. Настя впевнена: потрібно уявити день в найкращому його вигляді, тоді він таким і буде.

Внутрішній світ пов'язаний з зовнішнім і наші думки можуть впливати на реальність. Тому налаштовуйтесь на хороший день і він буде таким,

– написала Настя Каменських.