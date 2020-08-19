Украинская певица Настя Каменских, известная также как NK, ежедневно публикует фото, где щеголяет стильными повседневными образами. Сегодня знаменитость показала еще один модный аутфит.

Настя Каменских всегда умеет очаровать сеть. Она стильно смотрится и в изысканном платье, и в обычном повседневном образе. Новым фото звезда поделилась на своей инстаграм-странице.

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Сегодняшний look певицы

Знаменитость позировала на фоне белых дверей, которые добавляли фотографии шарма. Настя надела летнюю блузку с цветочным принтом, ее также украшает кружево. Она легкая и нежная, а длинные рукава добавляют образу женственности. Певица соединила блузку с белоснежными мини-шортами.

Волосы звезды уложены в привычные кудри. Макияж звезды насыщен и подчеркивает ее изящные черты лица. На глазах Насти матовые нюдовые тени, также длинные стрелки. Губы она накрасила персиковой помадой.

Фотографию певица подписала с пожеланиями самого доброго утра поклонникам. Настя уверена: нужно представить день в лучшем его виде, тогда он таким и будет.

Внутренний мир связан с внешним и наши мысли могут влиять на реальность. Поэтому настраивайтесь на хороший день и он будет таким,

– написала Настя Каменских.