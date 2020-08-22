Молодой дизайнер Harikrishnan решил выпустить в продаже латексные надувные штаны, которые он представил еще в феврале. Тогда они вызвали настоящий ажиотаж и взбудоражили сеть.

В феврале этого года Harikrishnan представил эти штаны для Лондонского колледжа моды. Тогда о нем написали такие издания как Vogue и BBC Breakfast. И уже через полгода они поступили в продажу.

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С тех пор, когда мою коллекцию увидел мир, ко мне поступало множество сообщений с просьбой продать товар или изготовить его на заказ. Это подтолкнуло меня к продаже своих творений,

– сообщает дизайнер.

С чего производят и как носить латекс

Материалом для таких брюк служил каучук. Его можно надувать до больших размеров, используя баллон и небольшой клапан внизу штанин. Однако создатели предупреждают: нельзя насыщать их воздухом слишком сильно.

Латексные штаны плотно облегают талию, но расширяются в районе бедер или колен и снова сужаются вокруг лодыжек. Такую модель удачно подчеркивают укороченные пиджаки. В продажу поступили полосатые мятно-белые и обычные черные модели.



Черные надувные латексные штаны​ / Apoc-store.com



Мятно-белые надувные латексные штаны / Apoc-store.com

Несмотря на эпатаж таких брюк, их нужно носить крайне осторожно: избегать колючих и режущих предметов, тепла, солнечного света и контакта с любыми маслами, поскольку они могут обесцветить латекс. Также желательно использовать тальк при их ношении.

Зато такой материал eco-friendly, потому что быстро разлагается, поэтому не нанесет никакого вреда планете, если покупатель откажется носить брюки через определенное время.