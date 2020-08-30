На протяжении многих лет эталон женской красоты постоянно менялся. Некоторые женщины на протяжении всей жизни стараются придерживаться стандартов красоты, однако каждый раз забывают – это лишь формальности. Ведь понятие привлекательности менялось с каждым десятилетием, и мир каждый раз "диктовал" новые шаблоны.

24 канал собрал все эталоны женской красоты, присущие с 1910 по 2020 год.

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Эталоны женской красоты

Женская красота в 1910 году

Эти годы для мира стали годами прогресса. Люди научились летать, построили железнодорожные пути, стали экономически развитыми. И женская мода не стояла на месте.

Женщины в 1910-х годах продолжали носить корсеты и длинные платья, впрочем они могли несколько обнажить плечи. Красивой считали тонкую талию, пышный бюст и округлые бедра.

Эталоном красоты в 1910 году была американская актриса Камилла Клиффорд.



Эталоном краси була Камилла Клиффорд / Фото izbrannoe.com

Женщины в 1920 году

За 10 лет платья стали прямые, свободные и короче. Самые красивые модницы имели плоские груди, а талию и бедра прятали в прямых платьях. В моду также вошли короткие прически.

Изменился также и макияж. Он стал ярким. А мужчины считали самыми сексуальными частями тела – руки и ключицы.



Мода в 20-х годах была на прямые платья / Фото Vogue

1930 год: как выглядела тогдашняя женщина

А вот символом эпохи кризиса стали длинные женские юбки до косточки. Также одежду начали украшать широкими плечами.

Тогда в женском гардеробе появились жилетки и брюки, а также известная Коко Шанель создала знаменитое "маленькое черное платье".



Штаны и пиджаки стали неотъемлемой частью гардероба / Фото secondstreet

Мода в 1940 году

Война также оказала влияние на моду. Макияж практически исчез, а платья и юбки были прямого покроя.

Туфли для удобства и выносливости имели толстую и грубую подошву.



Женщины в военные времена / Фото prisma.watch

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Женщины в 50-х годах

После войны женщины сменили не только одежду, но и себя. Они стали свободнее и начали еще больше следить за модными тенденциями.

В моду вошли высветленные кудри, яркий макияж. И в одежде появляется откровенное декольте.

Эталоном красоты в послевоенные годы стали Мэрилин Монро и Одри Хепберн.



Мэрилин Монро – эталон красоты в 50-х годах / Фото taptut.com

1960 годы: эпоха худощавых девушек

Эталоном красоты считались маленькие и худощавые девушки. В одежде появились миниюбки, а волосы начали украшать обручами.

Кроме того, в макияже начали делать акцент на глаза. Появился новый прием - "кошачьи глаза". Идеально характеризует этот период супермодель Лесли Горнби.



"Кошачие глаза в макияже и модель Твигги – эталон 60-х / Фото vogue

Мода в 1970-борьба за натуральность

Женщины перестали наносить макияж и делать сложные укладки. Все резко начали фанатеть от спорта и аэробики.

В одежде же появляются яркие штанные костюмы, а также большую популярность приобретает джинс. Из этой ткани начали делать почти все: от юбок до обуви.



Из джинсу шили практически все / Фото magimoda.com

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1980 год в моде

Это время хорошо характеризуют Мадонна и принцесса Диана. Такие разные образы идеально передают те безумные 80-е.



Мадонна в 1980 годах / Фото shutterstock

Одни девушки делали высокие лакированные прически, яркий макияж и надевали блестящие наряды. А остальные перебирали на себя образ элегантной Джоан Коллинз.



Сдержанный одежда у принцессы Дианы / Фото visual

В 1990 году в тренде болезненный вид

И снова к моде возвращается худощавость. В одежде преобладали джинсы, длинные пиджаки, куртки-косухи и миниюбке.

В эти годы были популярны принты на тканях: геометрические, цветочные и конечно футболки с любимыми музыкальными группами.

Эталоном красоты считали Клаудию Шиффер.



Клаудия Шиффер – эталон 90 - х годов / Фото wikipedia.org

2000 год: эпоха пресса

Девушки и женщины были готовы качать пресс днями и ночами. Ведь в 00-х именно ему уделяли наибольшее внимание.

В макияже всего лишь блеск для губ и тушь для ресниц. Некоторые же модницы любили много бижутерии и высокие каблуки.

Секс-символом стала Бритни Спирс.



Штаны с клешем и кубики пресса – мода "нулевых" / Фото sobaka

2010: идеала нет

Самой красивой женщиной становится Анджелина Джоли: пухлые губы, оливковая кожа и пушистые ресницы.

Но именно в этом году начали развиваться понятия "идеала нет". И в моде были и девушки с пышными формами, и худощавые. Одежда – максимально разнообразная.

В трендах – спортивное тело.



Показ мод в 2010 году / Фото womansy

2020 год – современность

2020 год стал годом испытаний, ведь пандемия коронавируса диктует свою моду. Все люди вынуждены носить маски, чтобы себя защитить от вируса.

Несмотря на это, в одежде присутствуют все стили из всех предыдущих эпох. Начали активнее говорить о бодипозитиве и о важности того, что красота – в каждом теле своя, и не стоит пытаться следовать шаблонам.



В 2020 году сочетаются практически все стили / Фото pexels

Не забывайте! Ваше тело прекрасно без шаблонов и стандартов! Для всех красота – это свое, отдельное понятие. Ни в коем случае не стоит жертвовать своим физическим и психическим здоровьем ради того, чтобы соответствовать какому-то вымышленному эталону привлекательности.